Detroit Pistons ile Jalen Duren arasındaki sözleşme çıkmazı devam ederken, genç yıldızın geleceğine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Durum hakkında bilgilendirilen bir kaynağa göre Duren, Pistons ile uzun vadeli bir anlaşmaya varmak yerine gelecek sezonu 9,6 milyon dolar değerindeki nitelikli teklif üzerinden oynama seçeneğine giderek daha hazır hâle geliyor.
Tarafların eylül ayı sonuna kadar yeni sözleşme konusunda uzlaşamaması ve Duren'ın nitelikli teklifi kabul etmesi durumunda 22 yaşındaki oyuncu, 2027 yazında sınırsız serbest oyuncu statüsüne kavuşacak.
Duren ile Pistons arasındaki sınırlı serbest oyuncu çıkmazı, NBA genelinde henüz çözüme kavuşmayan en önemli kadro meselelerinden biri olarak gösteriliyor. Tarafların sözleşme görüşmelerinde yıllık yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fark bulunduğu bildirildi.
Geçen sezon All-Star ve All-NBA seviyesine yükselen Duren, gelişimini yansıtacak yüksek ücretli, beş yıllık bir sözleşme talep ediyor. Ancak ligde şu anda kendisine rakip bir teklif sunabilecek maaş bütçesine sahip bir takım bulunmaması, Detroit üzerindeki teklifini yükseltme baskısını azaltıyor.
Bu nedenle Duren'ın Pistons'a karşı sahip olduğu en önemli koz, 9,6 milyon dolarlık nitelikli teklifi kabul ederek gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu piyasasına çıkma ihtimali.
Serbest oyuncu döneminin başında Duren'a ilgi gösteren Sacramento Kings'in, oyuncunun 2027 yazında sınırsız serbest kalması durumunda yeniden devreye girebileceği belirtildi.
Ancak nitelikli teklifi kabul etmek, Duren açısından ciddi bir risk taşıyor. Genç pivot, bu seçeneğe yönelmesi hâlinde gelecek sezon yaklaşık 25 milyon dolarlık gelirden vazgeçmiş olacak. Ayrıca yaşayabileceği olası bir sakatlık veya performans düşüşü, bir sonraki yaz almayı hedeflediği uzun vadeli sözleşmeyi tehlikeye atabilir.
Bu nedenle lig çevrelerinde, Duren'ın gerçekten nitelikli teklifi kabul edip etmeyeceğine yönelik şüpheler devam ediyor. Oyuncunun bu yolu seçmeye hazır olduğu belirtilse de karar kesinleşene kadar bunun bir pazarlık kozu olarak görülmesi bekleniyor.
Tarafların eylül ayı sonuna kadar yeni sözleşme konusunda uzlaşamaması ve Duren'ın nitelikli teklifi kabul etmesi durumunda 22 yaşındaki oyuncu, 2027 yazında sınırsız serbest oyuncu statüsüne kavuşacak.
Duren ile Pistons arasındaki sınırlı serbest oyuncu çıkmazı, NBA genelinde henüz çözüme kavuşmayan en önemli kadro meselelerinden biri olarak gösteriliyor. Tarafların sözleşme görüşmelerinde yıllık yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fark bulunduğu bildirildi.
Geçen sezon All-Star ve All-NBA seviyesine yükselen Duren, gelişimini yansıtacak yüksek ücretli, beş yıllık bir sözleşme talep ediyor. Ancak ligde şu anda kendisine rakip bir teklif sunabilecek maaş bütçesine sahip bir takım bulunmaması, Detroit üzerindeki teklifini yükseltme baskısını azaltıyor.
Bu nedenle Duren'ın Pistons'a karşı sahip olduğu en önemli koz, 9,6 milyon dolarlık nitelikli teklifi kabul ederek gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu piyasasına çıkma ihtimali.
Serbest oyuncu döneminin başında Duren'a ilgi gösteren Sacramento Kings'in, oyuncunun 2027 yazında sınırsız serbest kalması durumunda yeniden devreye girebileceği belirtildi.
Ancak nitelikli teklifi kabul etmek, Duren açısından ciddi bir risk taşıyor. Genç pivot, bu seçeneğe yönelmesi hâlinde gelecek sezon yaklaşık 25 milyon dolarlık gelirden vazgeçmiş olacak. Ayrıca yaşayabileceği olası bir sakatlık veya performans düşüşü, bir sonraki yaz almayı hedeflediği uzun vadeli sözleşmeyi tehlikeye atabilir.
Bu nedenle lig çevrelerinde, Duren'ın gerçekten nitelikli teklifi kabul edip etmeyeceğine yönelik şüpheler devam ediyor. Oyuncunun bu yolu seçmeye hazır olduğu belirtilse de karar kesinleşene kadar bunun bir pazarlık kozu olarak görülmesi bekleniyor.