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Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 14. etabı olan İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 14:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sıradaki durak İspanya
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 14. etabı olan İspanya Grand Prix'siyle devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk defa yarışlara ev sahipliği yapacak başkent Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring pistinde, sıralama turları 12 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de 57 tur üzerinden yapılacak yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Bu sezon koşulan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli yedi, takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris ikişer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 267

2. George Russell (Büyük Britanya): 201

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

5. Charles Leclerc (Monako): 155

- Takımlar

1. Mercedes: 468

2. Ferrari: 346

3. McLaren: 287

4. Red Bull: 204

5. Racing Bulls: 75

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