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Fenerbahçe'de Greenwood farkı

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili performansını Roma karşısında da sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 09:26
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Greenwood farkı
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Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Greenwood, Roma karşısında ortaya koyduğu oyunu asistle süsleyerek sarı-lacivertli takıma skor katkısı verdi.

MARSİLYA'DA 4 GOLE KATKI

İngiliz futbolcu, geçen sezon Marsilya formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı. Greenwood, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE'DE DE ETKİLİ

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı 6 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist üretti.

İngiliz yıldız, Roma karşılaşmasında yaptığı asistle Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili performansını sürdürdü.





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