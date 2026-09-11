Fenerbahçe'de Greenwood farkı

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Greenwood, Roma karşısında ortaya koyduğu oyunu asistle süsleyerek sarı-lacivertli takıma skor katkısı verdi.
MARSİLYA'DA 4 GOLE KATKI
İngiliz futbolcu, geçen sezon Marsilya formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı. Greenwood, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
FENERBAHÇE'DE DE ETKİLİ
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı 6 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist üretti.
İngiliz yıldız, Roma karşılaşmasında yaptığı asistle Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili performansını sürdürdü.
MARSİLYA'DA 4 GOLE KATKI
İngiliz futbolcu, geçen sezon Marsilya formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı. Greenwood, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
FENERBAHÇE'DE DE ETKİLİ
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı 6 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist üretti.
İngiliz yıldız, Roma karşılaşmasında yaptığı asistle Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili performansını sürdürdü.