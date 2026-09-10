UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, PSV Eindhoven deplasmanına konuk oldu. Philips Stadyumu'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maç 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Shakhtar Donetsk, 45. dakikada Gleiker Mendoza ile PSV deplasmanında 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
PSV Eindhoven, 48. dakikada Sergino Dest'in golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1'er puanla başladı.
Shakhtar Donetsk, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında AEK Atina'yı ağırlayacak. Shakhtar Donetsk, bu mücadeleyi Londra'da oynayacak. PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Leipzig deplasmanına gidecek.
PSV Eindhoven, 48. dakikada Sergino Dest'in golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1'er puanla başladı.
Shakhtar Donetsk, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında AEK Atina'yı ağırlayacak. Shakhtar Donetsk, bu mücadeleyi Londra'da oynayacak. PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Leipzig deplasmanına gidecek.