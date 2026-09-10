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Fransa'dan Infantino'ya seçim şoku!

Fransa Futbol Federasyonu, FIFA başkanlık seçiminde Gianni Infantino'ya verdiği desteği oybirliğiyle geri çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 16:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fransa'dan Infantino'ya seçim şoku!
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Fransa Futbol Federasyonu (FFF), FIFA başkanlık seçiminde Gianni Infantino'ya verdiği desteği çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Infantino'ya desteği geri çekme kararının" oybirliğiyle alındığı belirtilerek FIFA'nın yönetim yapısında köklü reform gerektiği vurgulandı.

Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi olan Fast Forward Programme (FFE) projesini de eleştiren FFF'nin açıklamasında, "Futbolun geleceği üzerinde böylesine büyük bir etkiye sahip bir proje; kapsamlı bilgilendirme, derinlemesine istişare ve tamamen şeffaf bir karar alma süreci olmaksızın tasarlanamaz. FIFA'nın yönetim anlayışı, futbolun temsil ettiği standartları karşılamamaktadır." denildi.

Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Arnavutluk, Galler, Sırbistan ve Finlandiya Futbol Federasyonları da başkanlık seçiminde Infantino'ya verdikleri desteği geri çektiğini açıklamıştı.

FIFA başkanlığı seçimleri Fas'ın başkenti Rabat'ta 18 Mart 2027'de yapılacak.

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