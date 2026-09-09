Rakitic, Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı

Hırvat futbolunun önemli isimlerinden Ivan Rakitic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şampiyonluk için favori gördüğü takımı açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sports'a konuşan Rakitic, eski takımı Barcelona'nın bu sezon kupaya uzanabileceğini belirterek, "Bu yıl, Barcelona'nın yılı olabilir. Hansi Flick ile her şey yolunda gidiyor. Harika bir teknik direktör." dedi.
PSG'YE DE DİKKAT ÇEKTİ
Paris Saint-Germain'in Ligue 1'de sezona istediği gibi başlayamamasına rağmen değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Rakitic, "Paris Saint-Germain, Ligue 1'de sezona kötü bir başlangıç yapmış olsa bile tekrar dikkate alınmalı." ifadelerini kullandı.
Hırvat futbolcu ayrıca, "Elbette Real Madrid ve Bayern Münih de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için favoriler arasında. İngiliz takımlarına da dikkat etmek gerek." sözleriyle diğer adayları da sıraladı.
BARCELONA'DA KUPA KAZANDI
Rakitic, 2014-2020 yılları arasında formasını giydiği Barcelona ile 2014-15 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonundaki ilk maçına bu akşam çıkacak. Katalan ekibi, TSİ 19.45'te Feyenoord'u konuk edecek.
PSG'YE DE DİKKAT ÇEKTİ
Paris Saint-Germain'in Ligue 1'de sezona istediği gibi başlayamamasına rağmen değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Rakitic, "Paris Saint-Germain, Ligue 1'de sezona kötü bir başlangıç yapmış olsa bile tekrar dikkate alınmalı." ifadelerini kullandı.
Hırvat futbolcu ayrıca, "Elbette Real Madrid ve Bayern Münih de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için favoriler arasında. İngiliz takımlarına da dikkat etmek gerek." sözleriyle diğer adayları da sıraladı.
BARCELONA'DA KUPA KAZANDI
Rakitic, 2014-2020 yılları arasında formasını giydiği Barcelona ile 2014-15 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonundaki ilk maçına bu akşam çıkacak. Katalan ekibi, TSİ 19.45'te Feyenoord'u konuk edecek.