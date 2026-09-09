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Hermoso: "Fenerbahçe'yi yenmek için seviyemizi yükseltmeliyiz"

Roma'nın savunma oyuncusu Mario Hermoso, Fenerbahçe karşısında kazanmak için takım olarak ligdeki seviyelerinin üzerine çıkmaları gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 18:47
Hermoso: 'Fenerbahçe'yi yenmek için seviyemizi yükseltmeliyiz'
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Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Roma'da Mario Hermoso, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanyol futbolcu, sarı-lacivertlilerin güçlü oyunculara sahip olduğunu belirtirken galibiyet için her şeyi doğru yapmaları gerektiğini vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ÇOK BÜYÜK BİR MAÇ"

Fenerbahçe karşılaşmasının önemine dikkat çeken Hermoso, rakibin güçlü yönlerini iyi analiz etmeleri gerektiğini söyledi.

Hermoso: "Bu tip karşılaşmalarda bütün takımların çok güçlü oyuncuları var. Değerli oyuncuları var. Yarınki çok büyük bir maç. Dolayısıyla her oyuncunun ve takımın kuvvetli yönlerini bilmemiz gerekiyor."

"SEVİYEMİZİ YÜKSELTMELİYİZ"

Fenerbahçe'yi mağlup etmek için lig maçlarındaki performanslarının üzerine çıkmaları gerektiğini belirten Hermoso, mücadelede hata yapmamaları gerektiğini ifade etti.

Hermoso: "Fenerbahçe'yi yenmek için ligde oynadığımız maçlardaki seviyemizi yükseltmek zorundayız. Her şeyi çok iyi yapmalıyız."





"BİZ KAZANMALIYIZ"

Hermoso, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin kendilerine verdiği talimatları sahaya yansıtmalarının önemine vurgu yaptı.

Hermoso: "Hocamızın öğrettiklerini uygulamalıyız çünkü biz kazanmalıyız. Bu bizim için çok önemli bir maç."

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