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Curaçao, Advocaat ile nikah tazeledi

Curaçao, teknik direktör Dick Advocaat'ın sözleşmesini uzattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 16:59
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Curaçao, Advocaat ile nikah tazeledi
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Curaçao, teknik direktör Dick Advocaat'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Curaçao Futbol Federasyonunun açıklamasında, "Curaçao, Advocaat'ın liderliğinde uluslararası arenada önemli adımlar attı. Federasyon bu uzatma kararıyla beraber Curaçao futbolunun geleceğini inşa etmeye devam etmek için istikrarı tercih etti." ifadeleri kullanıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Curaçao, Advocaat yönetiminde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

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