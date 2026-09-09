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Matthaus'tan Ballon d'Or çıkışı: "Favorim Harry Kane"

Lothar Matthaus, Harry Kane'in bu yılki Ballon d'Or ödülü için en güçlü aday olduğunu söyledi. Alman futbolunun efsane isimlerinden Matthaus, İngiliz golcünün performansının yanı sıra saha içi ve dışındaki karakterine de dikkat çekti.

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calendar 09 Eylül 2026 14:20 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 14:23
Haber: Sporx.com dış haberler
Matthaus'tan Ballon d'Or çıkışı: 'Favorim Harry Kane'
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Eski Bayern Münih orta saha oyuncusu Lothar Matthaus, Harry Kane'in bu yılki Ballon d'Or ödülünün en güçlü adayı olduğunu düşündüğünü açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünyanın en iyi futbolcusuna verilen ödül için aday gösterilen 30 futbolcu arasında yer alan Kane hakkında Bild'e konuşan Matthaus, İngiliz yıldızın sezon boyunca gösterdiği performansı öne çıkardı.

"EN GÜÇLÜ ADAY"

Matthaus, Kane için şu ifadeleri kullandı:

"Bence Harry Kane, Ballon d'Or ödülü için en güçlü aday. Neden mi? Çünkü o bir Alman şampiyonu, Almanya Kupası galibi, Şampiyonlar Ligi yarı finalisti ve Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Her turnuvada mükemmel performans sergiledi, goller attı ve takımlarına liderlik etti."




Kane'in yalnızca saha içindeki performansıyla değil, karakteriyle de ödülü hak ettiğini savunan Matthäus, İngiliz futbolcunun maçların kaderini değiştirebilecek özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

"O, bir maçın kaderini belirleyebilecek bir oyuncu. Hem saha içinde hem de saha dışında kusursuz bir karaktere sahip ve benim için Ballon d'Or kazananını seçerken rol model statüsü büyük bir faktör. Diğer adaylar da ödüller kazandı, ancak performansına bir bütün olarak bakıldığında Harry Kane favori ve kazanma şansı çok yüksek."

Matthaus, Kane'in ödülü kazanmasından memnuniyet duyacağını da belirterek, "Onun adına mutlu olurdum; sadece Bayern oyuncusu olduğu için değil, dünya futbolunun harika bir temsilcisi olduğu için" dedi.

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