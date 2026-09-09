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Karşıyaka'ya potada Carey müjdesi

asketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosuna 9 takviye yapan Karşıyaka, transfer yasağını kaldırmak için önemli bir adım attı. Yeşil-kırmızılılar, Vernon Carey'e olan 1 milyon 466 bin 337 Dolarlık borcu 725 bin Dolar'a indirerek 741 bin Dolar tasarruf sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 11:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'ya potada Carey müjdesi
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesinde kadrosunu 9 takviyeyle yenileyen Karşıyaka, transfer yasağını kaldırarak yeni oyuncularına lisans çıkarabilmek için önemli bir adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-kırmızılı yönetim, FIBA'da kesinleşen en önemli borç dosyalarından biri olan Vernon Carey dosyasında anlaşmaya vardı.

Kulübün son genel kurulunda 1 milyon 466 bin 337 Dolar, yaklaşık 71 milyon TL olarak açıklanan Carey borcu, yapılan görüşmeler sonucunda 725 bin Dolar'a indirildi.

425 BİN DOLAR ÖDEME YAPILDI

Başkan Yiğit Tusder yönetiminin oluşturulan kaynakla anlaşma kapsamında 425 bin Dolar ödeme yaptığı ve dosyanın yaklaşık yüzde 60'ını kapattığı öğrenildi.

Kalan borç ise 7 aylık taksite bölündü. Böylece Karşıyaka'nın Carey dosyasında 741 bin Dolar tasarruf sağladığı belirtildi.

SELİM ÇINAR DEVREYE GİRDİ

Karşıyaka'da 2023-24 sezonunda forma giyen Vernon Carey, yaşadığı ağır sakatlığın ardından Basketbol Tahkim Mahkemesi kanalıyla oynamadığı 2024-25 sezonundaki kontrat ücretinin tamamını almaya hak kazanmıştı.

Bu sezon transfer çalışmalarında kulübe destek veren eski genel menajer Selim Çınar'ın, Carey'nin menajerleri ve avukatlarının yanı sıra FIBA yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda dosyanın çözüme ulaştırıldığı ifade edildi.

DİĞER DOSYALAR DA KAPATILACAK

Carey dosyasını çözüme bağlayan Karşıyaka, FIBA'daki diğer borç dosyalarını da kapatarak transfer yasağını kaldırmayı hedefliyor.

Yeşil-kırmızılı kulüp, yasağın kaldırılmasının ardından sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyunculara lisans çıkarmayı planlıyor.

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