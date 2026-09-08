Göztepe Kulübü, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını ve 27 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncumuz Luka Gugeshashvili hakkında, dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübümüz tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Disiplin süreci sonuçlanana kadar oyuncumuz, takımdan ayrı çalışacaktır." denildi.
Göztepe'de kaleci Luka Gugeshashvili kadro dışı bırakıldı
Göztepe, Gaziantep FK maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili hakkında disiplin süreci başlattı. 27 yaşındaki file bekçisi, süreç tamamlanana kadar takımdan ayrı çalışacak.
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