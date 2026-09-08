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Göztepe'de kaleci Luka Gugeshashvili kadro dışı bırakıldı

Göztepe, Gaziantep FK maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili hakkında disiplin süreci başlattı. 27 yaşındaki file bekçisi, süreç tamamlanana kadar takımdan ayrı çalışacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 22:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Göztepe'de kaleci Luka Gugeshashvili kadro dışı bırakıldı
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Göztepe Kulübü, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını ve 27 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncumuz Luka Gugeshashvili hakkında, dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübümüz tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Disiplin süreci sonuçlanana kadar oyuncumuz, takımdan ayrı çalışacaktır." denildi.





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