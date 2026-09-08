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Sporting, Galatasaray maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Portekiz temsilcisi Sporting, hazırlıklarını tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 14:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sporting, Galatasaray maçına hazır
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Portekiz temsilcisi Sporting, hazırlıklarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı ekip, yarın başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesi son çalışmasını Cristiano Ronaldo Akademi'sinde yaptı.

Teknik direktör Rui Borges yönetiminde salonda başlayan ve ilk 15 dakikası basına açık antrenmanda futbolcular, sahada iki grup halinde top kapma ve pas çalıştı.

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