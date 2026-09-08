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Fenerbahçe'de yeni taktik hazırlığı!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin ardından oyun planında değişikliğe gidilmesi bekleniyor. İsmail Kartal, Roma maçı öncesi daha kompakt bir takım hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 12:01
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de yeni taktik hazırlığı!
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan 2-1'lik mağlubiyet ve ortaya konan futbolun ardından teknik heyet harekete geçti. İsmail Kartal'ın yalnızca oyuncu tercihlerinde değil, oyun planında da önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DAHA KOMPAKT OYUN

Beşiktaş karşılaşmasında verilen pozisyonlar ve takımın maç içerisindeki dağınık görüntüsü teknik heyet tarafından detaylı şekilde analiz ediliyor.

Kartal'ın bu doğrultuda ön alan baskısının şiddetini azaltarak daha kompakt bir oyun yapısına geçmeyi planladığı öğrenildi. Takım boyunun kısaltılması, savunma güvenliğinin artırılması ve hücum geçişlerinde daha doğru pozisyon alınması üzerinde duruluyor.

İsmail Kartal'ın Roma maçı öncesinde takımın tecrübeli isimleriyle de bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi ve camia, Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç beklerken, Kartal'ın da derbi yenilgisinin ardından Roma karşılaşmasına büyük önem verdiği ifade edildi.

İLK 4 HAFTA ALARMI

Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde ilk 4 haftada 2 veya daha fazla mağlubiyet aldığı hiçbir sezonda şampiyonluğa ulaşamaması dikkat çekiyor.





Sarı-lacivertlilerin ilk 4 haftada en az 2 yenilgi aldığı sezonlardaki lig dereceleri şöyle:

SezonLig derecesi
1965-66 4.
1971-72 3.
1987-88 8.
2016-17 3.
2018-19 6.
Fenerbahçe'nin bu sezon ilk 4 haftada aldığı sonuçlar ve 6 puan kaybetmesi, söz konusu istatistiği yeniden gündeme taşıdı.

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