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Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının tarihi belli oldu

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanacak 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi belli oldu. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 20:45 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 01:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının tarihi belli oldu
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Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 22 Eylül Salı günü Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İlki 1985'te oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda statü gereği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalisti olan Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

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