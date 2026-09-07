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Bigasporlu taraftarlardan çatıdan destek

Seyircisiz oynama cezası nedeniyle tribünlerden mahrum kalan Bigaspor'a taraftarları çevredeki binaların çatılarından destek verdi. Mavi-beyazlı ekip, Uşakspor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle sezona 1-1'lik beraberlikle başladı.

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calendar 07 Eylül 2026 13:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bigasporlu taraftarlardan çatıdan destek
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3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, 2'nci Grup'ta Uşakspor'u konuk ettiği sezonun ilk maçında seyircisiz oynama cezası olmasına rağmen taraftarının desteğini hissetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarısı 0-0 biten müsabakanın 50'nci dakikasında geriye düşen mavi-beyazlılar, 90+1'inci dakikada Nurettin Çağlar'ın ayağından bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Bigalı taraftarlar stadyum çevresindeki binaların çatılarına çıkarak takımlarına destek oldu.

Taraftarların desteği objektiflere yansırken kulüpten yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Büyük Bigaspor Taraftarı" ifadeleri kullanıldı.

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