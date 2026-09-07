Bigasporlu taraftarlardan çatıdan destek

3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, 2'nci Grup'ta Uşakspor'u konuk ettiği sezonun ilk maçında seyircisiz oynama cezası olmasına rağmen taraftarının desteğini hissetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarısı 0-0 biten müsabakanın 50'nci dakikasında geriye düşen mavi-beyazlılar, 90+1'inci dakikada Nurettin Çağlar'ın ayağından bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Bigalı taraftarlar stadyum çevresindeki binaların çatılarına çıkarak takımlarına destek oldu.
Taraftarların desteği objektiflere yansırken kulüpten yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Büyük Bigaspor Taraftarı" ifadeleri kullanıldı.
Taraftarların desteği objektiflere yansırken kulüpten yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Büyük Bigaspor Taraftarı" ifadeleri kullanıldı.