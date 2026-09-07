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Sporting - Galatasaray maçına Espen Eskas

Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon - Galatasaray maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 12:07 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 12:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sporting - Galatasaray maçına Espen Eskas
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'dan yapılan bilgilendirmede, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Norveç Futbol Federasyonundan Eskas düdük çalacak.

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Almanya'dan Christian Dingert görev alacak. Dingerd'in yardımcılığını ise Belçika'dan Bram Van Driessche yapacak.

YOUNG BOYS MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Eskas, daha önce Galatasaray'ın sahasında Young Boys'a 1-0 kaybettiği maçta düdük çalmıştı.



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