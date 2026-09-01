Wagner Pina: 'Bildiğimiz şeyleri yaparak kazandık'

Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımda Wagner Pina, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pina, "Daha iyi olduğumu söyleyebilirim. İyi ve güzel bir şekilde çalışıp maça hazırlandık. Her hocanın farklı tarzı ve fikirleri var. Bizim yaptığımız şey ise her zaman kendimizi hazır tutmak" dedi.
Hücum aksiyonlarıyla ilgili de konuşan Pina, "Hocamızla kısa süre çalıştık. Kısa sürede çok fazla şey yapamayacağımızı söyledi. Biz de sadece bildiğimiz şeyleri yaparak başarıya ulaştık" ifadelerini kullandı.
Hücum aksiyonlarıyla ilgili de konuşan Pina, "Hocamızla kısa süre çalıştık. Kısa sürede çok fazla şey yapamayacağımızı söyledi. Biz de sadece bildiğimiz şeyleri yaparak başarıya ulaştık" ifadelerini kullandı.