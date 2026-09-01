06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
1-2
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Wagner Pina: "Bildiğimiz şeyleri yaparak kazandık"

Wagner Pina, Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 00:30
Haber: Sporx.com
Wagner Pina: 'Bildiğimiz şeyleri yaparak kazandık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımda Wagner Pina, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pina, "Daha iyi olduğumu söyleyebilirim. İyi ve güzel bir şekilde çalışıp maça hazırlandık. Her hocanın farklı tarzı ve fikirleri var. Bizim yaptığımız şey ise her zaman kendimizi hazır tutmak" dedi.

Hücum aksiyonlarıyla ilgili de konuşan Pina, "Hocamızla kısa süre çalıştık. Kısa sürede çok fazla şey yapamayacağımızı söyledi. Biz de sadece bildiğimiz şeyleri yaparak başarıya ulaştık" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.