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Saliha Şahin: "İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz"

Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun ardından milli voleybolcu Saliha Şahin, zorlu geçen yaz dönemini iki kupayla tamamladıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 22:16 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 22:47
Fotoğraf: X.com
Saliha Şahin: 'İki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz'
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"İNANILMAZ GURURLUYUZ" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalin ardından ay-yıldızlı voleybolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluktan dolayı gururlu olduklarını vurgulayan 27 yaşındaki voleybolcu, "İnanılmaz gururluyuz. Bunu ülkemizde kazandığımız için ayrı gururluyuz. Herkesi çok tebrik ederim. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Yazı iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasına şaşırmadık. Taktiğe bağlı kalarak, istemeye devam ederek maçı kendi lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

İtalya'nın çok güçlü bir ekip olduğunun altını çizen Saliha, "İtalya sadece savunma konusunda değil, bence blokta, atakta yani her şeyde iyi olan bir takım. Zaten çok zor olacağını biliyorduk. Ama taktiğe bağlı kaldık ve çok istedik sanırım. Tabii ki seyircimizin desteğiyle de hep birlikte tekrardan kazanmış olduk." ifadelerini kullandı.

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