Trabzonspor'da sakatlık: Paul Onuachu!

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gençlerbirliği maçında 5 ve 22. dakikalarda ağları havalandıran Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, golleri sonrası sakatlandı.
Onauchu, sakatlığı sonrası bir süre daha oyuna devam etti ancak daha sonra kenara gelmek zorunda kaldı.
Trabzonspor'da sakatlanan Onuachu yerine 43. dakika yeni transfer Franculino Dju oyuna dahli oldu.
Onauchu, sakatlığı sonrası bir süre daha oyuna devam etti ancak daha sonra kenara gelmek zorunda kaldı.
Trabzonspor'da sakatlanan Onuachu yerine 43. dakika yeni transfer Franculino Dju oyuna dahli oldu.