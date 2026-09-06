06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
3-056'
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-057'
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
1-155'
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
3-359'
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
1-255'
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
4-284'
06 Eylül
Malaga-Levante
0-088'
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
22:00
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
21:45
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
21:45

Trabzonspor'da sakatlık: Paul Onuachu!

Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, Gençlerbirliği maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 20:43 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 20:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da sakatlık: Paul Onuachu!
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Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gençlerbirliği maçında 5 ve 22. dakikalarda ağları havalandıran Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, golleri sonrası sakatlandı.

Onauchu, sakatlığı sonrası bir süre daha oyuna devam etti ancak daha sonra kenara gelmek zorunda kaldı.

Trabzonspor'da sakatlanan Onuachu yerine 43. dakika yeni transfer Franculino Dju oyuna dahli oldu.



Trabzonspor


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