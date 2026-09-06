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Guendouzi'nin cezasında yeni gelişme

UEFA'nın Matteo Guendouzi'ye verdiği 4 maçlık men cezasının ardından itiraz süreci başladı. Dün akşam derbi sonrası konuşan Aziz Yıldırım, başvurunun yapıldığını ve dosyanın Tahkim'e taşınacağını belirterek cezanın düşmesini beklediklerini söyledi.

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calendar 06 Eylül 2026 12:28
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Guendouzi'nin cezasında yeni gelişme
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'nın Lyon maçında yaşanan olaylar nedeniyle Matteo Guendouzi'ye verdiği 4 maç men ve 50 bin euro para cezasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Guendouzi'nin cezasına yönelik gerekli başvurunun yapıldığı belirtilirken, sürecin UEFA Tahkim Kurulu'na taşınacağı açıklandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN DERBİ SONRASI AÇIKLAMA

Dün akşam oynanan derbinin ardından Guendouzi'nin cezasıyla ilgili konuşan Aziz Yıldırım, itiraz sürecinin başladığını söyledi.

Yıldırım, "Arkadaşlar müracaatı yaptı. Şimdi Tahkim'e gidecek. Tahkim'de inşallah iner. Öbürü kaktı. Herhalde Guendouzi'nin cezası iner diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

GUENDOUZI'YE 4 MAÇ MEN





UEFA, Lyon maçında yaşanan olaylar nedeniyle Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında soruşturma başlatmıştı.

Greenwood'a 1 yıl ertelemeli 1 maç men cezasının yanı sıra 30 bin euro para cezası verildi. Guendouzi ise 4 maç men ve 50 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Fransız futbolcu, 4 maçlık cezasının 2'sini bu sezon çekecek. Kalan 2 maçlık bölüm için ise 1 yıllık deneme süresine tabi tutulacak.

GEÇMİŞ KARARLAR GÜNDEME GELDİ

UEFA'nın Guendouzi'ye verdiği kararın ardından geçmişte benzer olaylar nedeniyle verilen cezalar da yeniden gündeme geldi.

EURO 2024'te Avusturyalı Marko Arnautovic'in Kuzey Makedonya karşılaşmasında rakip oyuncular Ezgjan Alioski ile Egzon Bejtulai'ye yönelik hakaretleri nedeniyle 1 maç ceza aldığı belirtildi.

Aynı turnuvada Jude Bellingham'ın Slovakya kulübesine doğru yaptığı provokatif el hareketi nedeniyle ise 1 yıl ertelemeli 1 maç men cezası verilmişti.

MBAPPE ÖRNEĞİ

12 Mart 2025'te oynanan Real Madrid-Atletico Madrid karşılaşmasında Kylian Mbappe'nin, seri penaltıların ardından Antonio Rüdiger ve Dani Ceballos ile birlikte rakip takım tribünlerine yönelik tahrik edici ve uygunsuz hareketlerde bulunduğu aktarılmıştı.

UEFA, bu eylemi "Temel nezaket ve iyi davranış kurallarını ihlal etme" kapsamında değerlendirerek Mbappe'ye 1 maç men cezası vermişti.

GUENDOUZI'NİN CEZASI TARTIŞMA YARATTI

Guendouzi'nin eylemleri temel sportmenlik ihlali, hakaret ve provokasyon kapsamında değerlendirilirken, Fransız futbolcuya verilen 4 maçlık cezanın geçmiş örneklerle kıyaslandığında ağır olduğu yönünde eleştiriler yapıldı.

Maç boyunca oyuncuların ailesine yönelik yapıldığı belirtilen ağır hakaretlerin oluşturduğu tahrikin de UEFA tarafından yeterince dikkate alınmadığı savunuldu.

Greenwood'un 1 maçlık cezasının tamamen ertelenmesine karşın Guendouzi'nin cezasının 2 maçlık bölümünün doğrudan yürürlüğe konulması da kararın tartışılmasına neden oldu.

Guendouzi cephesinde gözler şimdi UEFA Tahkim Kurulu'nun vereceği karara çevrildi.

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