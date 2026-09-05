Beşiktaş derbi hasretine 1 sezon sonra son verdi!

Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maçlık aranın ardından taraftarlarına derbi galibiyeti sevinci yaşattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı 4 lig derbisinde galibiyet elde edemedi.
GALATASARAY'A KARŞI 1 PUAN
Beşiktaş, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında oynadığı derbiden 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, ikinci yarıdaki derbide ise sarı-kırmızılı rakibine 1-0 mağlup oldu.
FENERBAHÇE'YE KARŞI İKİ MAĞLUBİYET
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı lig karşılaşmalarını ise 3-2 ve 1-0 kaybetti.
Siyah-beyazlı ekip, buna karşın Fenerbahçe ile kupada deplasmanda oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
SON LİG DERBİSİ GALİBİYETİ KADIKÖY'DEYDİ
Beşiktaş, Süper Lig'deki son derbi galibiyetini 2024-2025 sezonunda yine Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek elde etmişti.
GALATASARAY'A KARŞI 1 PUAN
Beşiktaş, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında oynadığı derbiden 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, ikinci yarıdaki derbide ise sarı-kırmızılı rakibine 1-0 mağlup oldu.
FENERBAHÇE'YE KARŞI İKİ MAĞLUBİYET
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı lig karşılaşmalarını ise 3-2 ve 1-0 kaybetti.
Siyah-beyazlı ekip, buna karşın Fenerbahçe ile kupada deplasmanda oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
SON LİG DERBİSİ GALİBİYETİ KADIKÖY'DEYDİ
Beşiktaş, Süper Lig'deki son derbi galibiyetini 2024-2025 sezonunda yine Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek elde etmişti.