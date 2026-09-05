Atletico Madrid'e büyük şok; dağıldılar

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Nico Williams, 48. dakikada Robert Navarro ve 90. dakikada Oihan Sancet kaydetti.
İlk 2 haftayı puansız geçiren Athletic Bilbao, üst üste 2. kez kazandı ve puanını 6'ya çıkardı.
Bu sezon ligde ilk kez yenilen Atletico Madrid, 7 puanda kaldı.
Athletic Bilbao, gelecek hafta Elche'yi konuk edecek. Atletico Madrid ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.
İlk 2 haftayı puansız geçiren Athletic Bilbao, üst üste 2. kez kazandı ve puanını 6'ya çıkardı.
Bu sezon ligde ilk kez yenilen Atletico Madrid, 7 puanda kaldı.
Athletic Bilbao, gelecek hafta Elche'yi konuk edecek. Atletico Madrid ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.