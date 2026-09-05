Çaykur Rizespor'da transfer raporu: 20 ayrılık, 9 transfer

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:00
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
17:00
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
5-041'
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
20:00
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
1-013'
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
1-011'
05 Eylül
Hoffenheim-B. Dortmund
0-013'
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
0-014'
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
1-012'
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
19:30
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
2-2
05 Eylül
Brentford-Sunderland
17:00
05 Eylül
Brighton-Leeds United
17:00
05 Eylül
Fulham-C.Palace
17:00
05 Eylül
M.City-Coventry City
17:00
05 Eylül
N. Forest-Tottenham
17:00
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
19:30
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
17:15
05 Eylül
Rayo Vallecano-Racing Santander
19:30
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
0-042'
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
19:00
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
05 Eylül
Lens-Lorient
18:15
05 Eylül
Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
17:30
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
19:45
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
05 Eylül
Willem-Excelsior
22:00
05 Eylül
Holstein Kiel-Nürnberg
2-2
05 Eylül
Kaiserslautern-Darmstadt
3-0
05 Eylül
Wolfsburg-Energie Cottbus
4-4
05 Eylül
Dynamo Dresden-Bochum
21:30
05 Eylül
Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
17:00
05 Eylül
KV Mechelen-Westerlo
19:15
05 Eylül
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
05 Eylül
St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
05 Eylül
FC Vaduz-Lausanne
19:00
05 Eylül
Young Boys-FC Luzern
19:00
05 Eylül
Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
17:30
05 Eylül
Alverca-Braga
20:00
05 Eylül
Maritimo-Benfica
20:00
05 Eylül
Sporting CP-Nacional
22:30
05 Eylül
Samara-FC Krasnodar
2-2
05 Eylül
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
0-010'
05 Eylül
FC Rostov-Fakel Voronej FK
19:00
05 Eylül
Lincoln City-Southampton
1-1
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
2-1
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
4-0
05 Eylül
Burnley-Bristol City
17:00
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
17:00
05 Eylül
Portsmouth-Cardiff City
17:00
05 Eylül
QPR-Middlesbrough
17:00
05 Eylül
Sheffield United-Norwich City
17:00
05 Eylül
West Bromwich-Watford
17:00
05 Eylül
West Ham United-Derby County
17:00
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Çaykur Rizespor'da transfer raporu: 20 ayrılık, 9 transfer

Çaykur Rizespor, 2026-2027 sezonu transfer döneminde kadrosuna 9 futbolcu katarken 20 oyuncuyla yollarını ayırdı. Yeşil-mavililer, yeni sezonda yenilenen kadrosuyla mücadele edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 15:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Çaykur Rizespor'da transfer raporu: 20 ayrılık, 9 transfer
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Rizespor'da, transfer döneminin sona ermesiyle kadro yapılanması tamamlandı. Yeşil mavililer, 2026-2027 sezonunda kadrosuna 9 futbolcu katarken, 20 oyuncuyla da yolları ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026-2027 sezonunda, kadrosuna 9 oyuncu katan Çaykur Rizespor, 20 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Yeşil-mavililerin transferleri arasında Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç, Bastia'dan Zakaria Ariss, Amiens'ten Siaka Bakayoko, Farul'dan Albert-Iustin Doicaru, Galatasaray'dan Umut Erdem ve Utrecht'ten Can Bozdoğan yer alırken; Cagliari'den Gennaro Borrelli, Cádiz'den Moussa Diakite ve Galatasaray'dan Ahmed Kutucu kiralık olarak kadroya dahil edildi.

20 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI

Çaykur Rizespor, transfer sürecinin kapanmasıyla dönemde 20 oyuncuyla yollarını ayırdı. Yeşil-mavililer, geçen sezon forma giyen ve sözleşmeleri sona eren Samet Akaydin ve Casper Sommer Hojer ile yollarını ayırırken; Frantzdy Pierrot, Loide Antonio Augusto ve Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kiralık sözleşmeleri bitti. Ayrıca Habil Özbakır, Eren Emre Aydın, Hüseyincan Kırıkcı, Osman Yağız Topçu, Altın Zeqiri, Benhur Keser, Mustafa Şengül, Ioannis Papanikolaou ve Emir Ortakaya başka takımlara transfer oldu veya sözleşmeleri feshedildi. Muhammed Baltacı, Furkan Orak, Mame Mor Faye, Erdem Canpolat, Seyfettin Anıl Yaşar ve Muhamed Buljubasic ise farklı takımlara kiralık olarak gönderildi.

GELENLER

Tayyip Talha Sanuç - savunma (Beşiktaş) 

Zakaria Ariss - defans (Bastia / Fransa) 



Rizespor


Siaka Bakayoko - defans (Amiens / Fransa) 

Albert-Iustin Doicaru - hücum (Farul / Romanya) 

Umut Erdem - defans (Galatasaray A.Ş.) 

Can Bozdoğan - orta saha (Utrecht / Hollanda) 

Gennaro Borrelli - hücum (Cagliari / İtalya - Kiralık) 

Moussa Diakite - orta saha (Cádiz / İspanya - Kiralık) 

Ahmed Kutucu - hücum (Galatasaray A.Ş. - Kiralık) 

GİDENLER

Muhammed Baltacı - orta saha (Pazarspor - Kiralık) 

Furkan Orak - savunma (Esenler Erokspor - Kiralık) 

Mame Mor Faye - hücum (Esenler Erokspor - Kiralık) 

Erdem Canpolat - kaleci (Esenler Erokspor - Kiralık) 

Seyfettin Anıl Yaşar - savunma (Eyüpspor - Kiralık) 

Muhamed Buljubasic - orta saha (Esenler Erokspor - Kiralık) 

Habil Özbakır - savunma (Gemlik Sümerbey FSK) 

Eren Emre Aydın - savunma (Etimesgut Belediye) 

Hüseyincan Kırıkcı - savunma (Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü) 

Osman Yağız Topçu - kaleci (Zonguldak) 

Altın Zeqiri - hücum (Erokspor) 

Benhur Keser - hücum (Kayserispor) 

Mustafa Şengül - savunma (Mardin 1969 Spor) 

Ioannis Papanikolaou - orta saha (Widzew Lodz / Polonya) 

Emir Ortakaya - savunma (Kocaelispor) 

Samet Akaydin - hücum (Trabzonspor - Sözleşme sonu) 

Casper Sommer Hojer - savunma (Sözleşme sonu) 

Frantzdy Pierrot - hücum (Kiralık sözleşmesi bitti) 

Loide Antonio Augusto - hücum (Kiralık sözleşmesi bitti) 

Halil İbrahim Dervişoğlu - hücum (Kiralık sözleşmesi bitti)

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