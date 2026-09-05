Pavlovic'ten Vlahovic itirafı: 'Böyle bir takım bulacağını düşünmüştüm'

Milan'ın Sırp savunma oyuncusu Strahinja Pavlovic, Juventus ile oynanacak karşılaşma öncesinde Tuttosport'a konuştu.
Pavlovic, sezon başında Juventus'tan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan vatandaşı Dusan Vlahovic'in transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDEN BİR TAKIM BULACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"
Vlahovic ile kariyerleri boyunca çok fazla kez rakip olmadıklarını belirten Pavlovic, "Sahada o olduğunda ben yedekteydim, ben oynadığımda ise o yedekteydi; muhtemelen yaklaşık 30 dakika boyunca karşı karşıya geldik." dedi.
Vlahovic'in Avrupa'nın önde gelen liglerinden birinde takım bulacağını düşündüğünü söyleyen Pavlovic, Beşiktaş tercihini ise şöyle değerlendirdi:
"Dürüst olmak gerekirse, Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde takım bulacağını düşünmüştüm ancak Beşiktaş'a gitmek için kendi nedenleri olmalı. Fiorentina'da çıkış yaptığı dönemde birlikte çalıştığı teknik direktör Italiano ile yeniden bir araya gelmesinin bunda rol oynadığını düşünüyorum. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum."
ITALIANO DETAYI
Pavlovic, Vlahovic'in Beşiktaş tercihinde siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano ile yeniden bir araya gelmesinin etkili olmuş olabileceğini ifade etti.
Vlahovic, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olmuş ve siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Pavlovic, sezon başında Juventus'tan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan vatandaşı Dusan Vlahovic'in transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDEN BİR TAKIM BULACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"
Vlahovic ile kariyerleri boyunca çok fazla kez rakip olmadıklarını belirten Pavlovic, "Sahada o olduğunda ben yedekteydim, ben oynadığımda ise o yedekteydi; muhtemelen yaklaşık 30 dakika boyunca karşı karşıya geldik." dedi.
Vlahovic'in Avrupa'nın önde gelen liglerinden birinde takım bulacağını düşündüğünü söyleyen Pavlovic, Beşiktaş tercihini ise şöyle değerlendirdi:
"Dürüst olmak gerekirse, Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde takım bulacağını düşünmüştüm ancak Beşiktaş'a gitmek için kendi nedenleri olmalı. Fiorentina'da çıkış yaptığı dönemde birlikte çalıştığı teknik direktör Italiano ile yeniden bir araya gelmesinin bunda rol oynadığını düşünüyorum. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum."
ITALIANO DETAYI
Pavlovic, Vlahovic'in Beşiktaş tercihinde siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano ile yeniden bir araya gelmesinin etkili olmuş olabileceğini ifade etti.
Vlahovic, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olmuş ve siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.