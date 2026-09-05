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Gaziantep FK, kaleci Ataberk Dadakdeniz'i kadrosuna kattı

Gaziantep FK, kaleci Ataberk Dadakdeniz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 00:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, kaleci Ataberk Dadakdeniz'i kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Ataberk Dadakdeniz'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni file bekçimiz Ataberk, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Ataberk Dadakdeniz'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz."



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