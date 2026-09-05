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S. Rotterdam-PEC Zwolle
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Arminia Bielefeld-St. Pauli
2-2
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
0-1
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
2-1

Gençlerbirliği, Rafael Luis'i kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Portekiz 2. Ligi'nde mücadele eden Benfica B takımından Portekizli orta saha Rafael Luis'i transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 00:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Rafael Luis'i kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekiz 2. Ligi'nde mücadele eden Benfica B takımından Portekizli orta saha Rafael Luis'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, 21 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Altyapısından yetiştiği Benfica'da B takımında oynayan Luis, geçen sezon bonservisinin kiralandığı Strasbourg ekibinde ise Fransa Ligue 1, UEFA Konferans Ligi ve Fransa Kupası'nda 18 maçta görev yaptı.





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