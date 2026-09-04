Okan Buruk'tan Başakşehir'e 9'da 9

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 mağlup ederken, Okan Buruk yönetiminde rakibine karşı ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OKAN BURUK, G.SARAY'IN BAŞINDA BAŞAKŞEHİR'E PUAN KAYBETMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği 2022-23 sezonundan bu yana ligde Başakşehir'e karşı çıktığı tüm maçları kazandı.
"Cimbom", Okan Buruk yönetiminde Başakşehir'i ligde üst üste 9. kez mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği 2022-23 sezonundan bu yana ligde Başakşehir'e karşı çıktığı tüm maçları kazandı.
"Cimbom", Okan Buruk yönetiminde Başakşehir'i ligde üst üste 9. kez mağlup etmeyi başardı.