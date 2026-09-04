04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
2-3
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
4-1
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
0-290'
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Real Betis-Real Madrid
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Lyon-Auxerre
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S. Rotterdam-PEC Zwolle
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Hannover 96-Karlsruher SC
2-2
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Arminia Bielefeld-St. Pauli
2-2
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0-1
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
2-175'

Okan Buruk'tan Başakşehir'e 9'da 9

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Başakşehir'i 3-2 yenerek rakibine karşı ligde üst üste 9. galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 23:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Başakşehir'e 9'da 9
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 mağlup ederken, Okan Buruk yönetiminde rakibine karşı ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OKAN BURUK, G.SARAY'IN BAŞINDA BAŞAKŞEHİR'E PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği 2022-23 sezonundan bu yana ligde Başakşehir'e karşı çıktığı tüm maçları kazandı.

"Cimbom", Okan Buruk yönetiminde Başakşehir'i ligde üst üste 9. kez mağlup etmeyi başardı.



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