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Fenerbahçe'den Adil Demirbağ için yeni hamle!

Savunma hattına yerli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ın transferi için resmi görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, ilk teklifin reddedilmesinin ardından yeni bir öneri sunmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 12:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Adil Demirbağ için yeni hamle!
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin yerli stoper adayları arasında bulunan Adil Demirbağ için Tümosan Konyaspor ile resmi temaslara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ!

Fenerbahçe yönetiminin 28 yaşındaki savunmacı için dün akşam Konyaspor'a 1,5 milyon euroluk ilk teklifini iletti ancak yeşil-beyazlı kulübün sunulan şartları kabul etmedi. Teklifin Konyaspor tarafından yeterli bulunmadığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların 6 milyon euroya yakın bir rakam beklediği iddia edildi.

YENİ TEKLİF BUGÜN YAPILACAK

Sarı-lacivertlilerin transferden vazgeçmediği ve bugün şartları iyileştirilmiş yeni bir teklif sunarak anlaşma zemini arayacağı ortaya çıktı. Kulüpler arasındaki pazarlıkların gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

ÖNCE KONYASPOR, SONRA ADİL DEMİRBAĞ

Fenerbahçe Futbol Komitesi'nin transfer sürecinde önceliği kulüpler arasındaki anlaşmaya verdiği bilgisine ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor ile bonservis konusunda mutabakata varılması halinde Adil Demirbağ ve temsilcisiyle sözleşme görüşmelerine başlayacak.

Konyaspor'un kaptanlarından olan Adil Demirbağ, stoperin yanı sıra ihtiyaç halinde sağ bekte de görev yapabiliyor.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Konyaspor'da yaklaşık 6 yıldır forma giyen Adil Demirbağ'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

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