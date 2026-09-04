Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin yerli stoper adayları arasında bulunan Adil Demirbağ için Tümosan Konyaspor ile resmi temaslara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ!
Fenerbahçe yönetiminin 28 yaşındaki savunmacı için dün akşam Konyaspor'a 1,5 milyon euroluk ilk teklifini iletti ancak yeşil-beyazlı kulübün sunulan şartları kabul etmedi. Teklifin Konyaspor tarafından yeterli bulunmadığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların 6 milyon euroya yakın bir rakam beklediği iddia edildi.
YENİ TEKLİF BUGÜN YAPILACAK
Sarı-lacivertlilerin transferden vazgeçmediği ve bugün şartları iyileştirilmiş yeni bir teklif sunarak anlaşma zemini arayacağı ortaya çıktı. Kulüpler arasındaki pazarlıkların gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.
ÖNCE KONYASPOR, SONRA ADİL DEMİRBAĞ
Fenerbahçe Futbol Komitesi'nin transfer sürecinde önceliği kulüpler arasındaki anlaşmaya verdiği bilgisine ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor ile bonservis konusunda mutabakata varılması halinde Adil Demirbağ ve temsilcisiyle sözleşme görüşmelerine başlayacak.
Konyaspor'un kaptanlarından olan Adil Demirbağ, stoperin yanı sıra ihtiyaç halinde sağ bekte de görev yapabiliyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Konyaspor'da yaklaşık 6 yıldır forma giyen Adil Demirbağ'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Fenerbahçe yönetiminin 28 yaşındaki savunmacı için dün akşam Konyaspor'a 1,5 milyon euroluk ilk teklifini iletti ancak yeşil-beyazlı kulübün sunulan şartları kabul etmedi. Teklifin Konyaspor tarafından yeterli bulunmadığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların 6 milyon euroya yakın bir rakam beklediği iddia edildi.
YENİ TEKLİF BUGÜN YAPILACAK
Sarı-lacivertlilerin transferden vazgeçmediği ve bugün şartları iyileştirilmiş yeni bir teklif sunarak anlaşma zemini arayacağı ortaya çıktı. Kulüpler arasındaki pazarlıkların gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.
ÖNCE KONYASPOR, SONRA ADİL DEMİRBAĞ
Fenerbahçe Futbol Komitesi'nin transfer sürecinde önceliği kulüpler arasındaki anlaşmaya verdiği bilgisine ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor ile bonservis konusunda mutabakata varılması halinde Adil Demirbağ ve temsilcisiyle sözleşme görüşmelerine başlayacak.
Konyaspor'un kaptanlarından olan Adil Demirbağ, stoperin yanı sıra ihtiyaç halinde sağ bekte de görev yapabiliyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Konyaspor'da yaklaşık 6 yıldır forma giyen Adil Demirbağ'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.