Mustafa Er: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet'

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor'u kendi sahasında 4-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, iyi takım oyunu ve seyirci desteğiyle maçta galip geldiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Er, taraftarlarına teşekkür ederek, muazzam bir atmosferde oynadıklarını dile getirdi.
Taraftarın gücüyle skorun ortaya çıktığını belirten Er, "İyi oynuyoruz. İyi gidiyoruz. 5 haftada oyun olarak en iyi takım biziz. Kaybettiğimiz maçta bile çok çok iyi oynamıştık. Bu gece galibiyetin keyfini çıkaracağız, sabah maçı geride bırakıp Manisa maçına odaklanacağız. Bugün topu geri kazanma reaksiyonumuz ve takım oyunumuz çok iyiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Yarın transfer son gününde aramıza biri daha katılabilir. İyi bir takımımız var. Yeni gelen oyuncular da çok çabuk kaynaştı." diye konuştu.
Taraftarın gücüyle skorun ortaya çıktığını belirten Er, "İyi oynuyoruz. İyi gidiyoruz. 5 haftada oyun olarak en iyi takım biziz. Kaybettiğimiz maçta bile çok çok iyi oynamıştık. Bu gece galibiyetin keyfini çıkaracağız, sabah maçı geride bırakıp Manisa maçına odaklanacağız. Bugün topu geri kazanma reaksiyonumuz ve takım oyunumuz çok iyiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Yarın transfer son gününde aramıza biri daha katılabilir. İyi bir takımımız var. Yeni gelen oyuncular da çok çabuk kaynaştı." diye konuştu.