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Lugano-Servette
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Rakow-Gornik Zabrze
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Hibernian-Heart of Midlothian
1-3
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
1-2

Felix Auger-Aliassime'den ikinci turda veda

ABD Açık'ta Felix Auger-Aliassime, ikinci turda veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 23:57
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Felix Auger-Aliassime'den ikinci turda veda
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, turnuvaya ikinci turda veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York kentindeki turnuvanın 5. gününde, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, Rus raket Karen Khachanov'a 7-6, 3-6, 2-6 ve 2-6'lık setlerle 3-1 mağlup olarak ikinci turda elendi.

ABD'li Taylor Fritz (9) ise İtalyan rakibi Mattia Bellucci'yi 6-0, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

Swiatek ve Anisimova, üçüncü turda

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Polonyalı raket Iga Swiatek, Arjantinli rakibi Nadia Podoroska'yı 6-3, 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve üçüncü tura adını yazdırdı.

ABD'li Amanda Anisimova (10) ise Avusturyalı raket Lilli Tagger'ı 6-3, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi ve üçüncü tura yükseldi.

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