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Fenerbahçe'de Adil Demirbağ için pazarlık sürüyor!

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün ayrılığı sonrası savunmaya takviye yapmak için Konyaspor'un 28 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ'ı gündemine aldı. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 08:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Adil Demirbağ için pazarlık sürüyor!
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Kadrosunda önemli bir revizyona giden Fenerbahçe, savunma hattı için çalışmalarını sürdürüyor.

Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için Adil Demirbağ'ı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE'DEN ADİL DEMİRBAĞ HAMLESİ

Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın Beşiktaş ile anlaşmasının ardından rotasını Konyasporlu Adil Demirbağ'a çevirdi.

Sarı-lacivertli yönetimin, 28 yaşındaki stoperin transferi için Konyaspor ile görüşmelere başladığı belirtildi.

KONYASPOR 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Konyaspor'un Adil Demirbağ için 3.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği ve tarafların anlaşma zemini aradığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR





Konyaspor'da yaklaşık 6 yıldır forma giyen Adil Demirbağ'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Fenerbahçe'nin savunma hattındaki değişim kapsamında Adil Demirbağ transferi için görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.



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