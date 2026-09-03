Fenerbahçe'de Adil Demirbağ için pazarlık sürüyor!

Kadrosunda önemli bir revizyona giden Fenerbahçe, savunma hattı için çalışmalarını sürdürüyor.
Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için Adil Demirbağ'ı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'DEN ADİL DEMİRBAĞ HAMLESİ
Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın Beşiktaş ile anlaşmasının ardından rotasını Konyasporlu Adil Demirbağ'a çevirdi.
Sarı-lacivertli yönetimin, 28 yaşındaki stoperin transferi için Konyaspor ile görüşmelere başladığı belirtildi.
KONYASPOR 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Konyaspor'un Adil Demirbağ için 3.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği ve tarafların anlaşma zemini aradığı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Konyaspor'da yaklaşık 6 yıldır forma giyen Adil Demirbağ'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Fenerbahçe'nin savunma hattındaki değişim kapsamında Adil Demirbağ transferi için görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.
Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için Adil Demirbağ'ı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'DEN ADİL DEMİRBAĞ HAMLESİ
Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın Beşiktaş ile anlaşmasının ardından rotasını Konyasporlu Adil Demirbağ'a çevirdi.
Sarı-lacivertli yönetimin, 28 yaşındaki stoperin transferi için Konyaspor ile görüşmelere başladığı belirtildi.
KONYASPOR 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Konyaspor'un Adil Demirbağ için 3.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği ve tarafların anlaşma zemini aradığı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Konyaspor'da yaklaşık 6 yıldır forma giyen Adil Demirbağ'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Fenerbahçe'nin savunma hattındaki değişim kapsamında Adil Demirbağ transferi için görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.