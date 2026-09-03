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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Ayari hamlesi

Fenerbahçe ve Galatasaray, Brighton forması giyen 22 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Yasin Ayari ile ilgileniyor. Genç futbolcunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 08:30 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 08:45
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Ayari hamlesi
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Transfer döneminin son gününde Yasin Ayari gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Brighton forması giyen 22 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusunu gündemine aldığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE TEMAS KURDU

Fanatik'te geçen habere göre Fenerbahçe yönetiminin, Brighton'da forma giyen Yasin Ayari için İngiliz ekibiyle temasa geçtiği belirtildi. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyu orta saha rotasyonuna dahil etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Ayari'nin +4 yabancı kontenjanına uygun olması da Fenerbahçe açısından transferi cazip hale getiren faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

BeIN Sports'un haberine göre ise Yasin Ayari, Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerildi. İsveçli futbolcunun sarı-kırmızılıların yanı sıra farklı kulüplere de teklif edildiği aktarıldı.

Galatasaray'ın orta saha transferi için çalışmalarını sürdürdüğü ve Ayari'nin de değerlendirilen isimler arasında yer aldığı belirtildi.





ÜÇ FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR

Ağırlıklı olarak merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Ayari, ön libero ve 10 numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

BRIGHTON PERFORMANSI

Ayari, Brighton formasıyla 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 32 maçta 4 gol ve 3 asist üretti. Premier Lig'de ise 29 karşılaşmada görev alan İsveçli oyuncu, 3 gol ve 3 asist kaydetti.

Bu sezon Brighton formasıyla şu ana kadar 3 maçta görev yapan Ayari, 2 Konferans Ligi karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

22 yaşındaki futbolcunun Brighton ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

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