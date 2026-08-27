Haber Tarihi: 27 Ağustos 2026 11:15 - Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 11:15

KPSS Lisans sınav giriş yerleri sorgulama 2026: KPSS sınav yerleri açıklandı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayacak memur adayları tarafından sorgulanıyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS Lisans sınav giriş yerleri sorgulama 2026: KPSS sınav yerleri açıklandı mı?
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2026 KPSS Lisans sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, sınava girecekleri okul ve salonları merak eden adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 Eylül'de ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS sınavı için geri sayım sürerken, gözler artık KPSS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
2026 KPSS LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS Lisans sınavına girecek adayların sınav giriş yerleri ise henüz açıklanmadı. KPSS sınav yerlerinin 26, 27, 28 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

KPSS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
KPSS sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden duyurulacak.

Sisteme T.C. Kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz (veya e-Devlet kapısı seçeneği) ile giriş yaptıktan sonra, aktif işlemler menüsünden "Sınava Giriş Belgesi Dökümü" sekmesine tıklayarak belgenizi PDF formatında indirebilir veya çıktısını alabilirsiniz.

2026 KPSS SINAV TAKVİMİ
ÖSYM tarafından yayınlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans oturum günleri şu şekildedir:

KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür): 6 Eylül 2026 Pazar

KPSS Lisans (Alan Bilgisi Oturumları): 12 - 13 Eylül 2026


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