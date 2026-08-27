UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanþýnda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lyon'u 2-1 maðlup etti ve lig aþamasýna yükseldi. Sarý-lacivertli takýmýn gollerini Vedat Muriqi ve Archie Brown kaydetti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE "CESUR BÝR TERCÝHTÝ"
Teknik direktör Rýza Çalýmbay sarý-lacivertlilerin bu galibiyetini deðerlendirdi: "Bu tür maçlarý fiziksel kalite, taktiksel disiplin kadar psikoloji oynar. Fenerbahçe evinde avantajý kaçýrmýþtý. Bu yüzden çok daha cesur, çok daha istekli ve karakterli bir oyun oynamak zorundaydý. Ýlk maçta eleþtirilen Talisca ile baþlamak maç öncesi bir risk olarak gözükse de diðer taraftan da cesur bir tercihti. Ýlk yarýda etkisizdi evet ama Tolisso'nun da psikolojisini fazlasýyla bozmasý oyuna belki de farkýnda olmadan katký yapmasýný saðladý."
"MAÇIN KADERÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝ"
"Diðer yandan Kerem'in sakatlýðýnda þans bulan Oðuz Aydýn maçýn anahtarý gibiydi. Takýmýn tehdit gücünü artýrýrken Vedat'a yaptýðý ortayla da müsabakanýn kaderini deðiþtirdi. Greenwood'a karþý çok net önlemler almýþtý Lyon. Bu nedenle farklý performanslar lazýmdý ve Oðuz Aydýn hocasýnýn güvenini çok iyi kullandý. Archie de günün yýldýzlarýndan biri oldu."
"ALKIÞI HAK ETTÝ"
"Rakipte Fofana çok etkili bir oyuncu. Onun üzerinden gelmeye çalýþtýlar hep. Durdurmasý zor. Greenwood da fazla desteðe gelmeyince Semedo için zor bir maç oldu. Golü de öyle attýlar. Savunmada dikkatli bir Fenerbahçe vardý. Buna karþýlýk da Lyon'un yüksek toplardaki zaafý doðru analiz edilmiþ. Ancak ikinci yarý Talisca'nýn o kadar oyunda kalmasý fazla lükstü ve pahalýya neden olabilirdi. Sonuç olarak 18 yýllýk bir hasret vardý. Fenerbahçe çok özlediði Þampiyonlar Ligi'ne 3 ön eleme turu geçerek kavuþtu. Sezon baþý itibarýyla çok hazýr hale gelemeden bu seriden hedefe ulaþmak ne olursa olsun büyük bir alkýþý hak etti. Tebrikler Ýsmail Kartal, tebrikler Fenerbahçe..."
Teknik direktör Rýza Çalýmbay sarý-lacivertlilerin bu galibiyetini deðerlendirdi: "Bu tür maçlarý fiziksel kalite, taktiksel disiplin kadar psikoloji oynar. Fenerbahçe evinde avantajý kaçýrmýþtý. Bu yüzden çok daha cesur, çok daha istekli ve karakterli bir oyun oynamak zorundaydý. Ýlk maçta eleþtirilen Talisca ile baþlamak maç öncesi bir risk olarak gözükse de diðer taraftan da cesur bir tercihti. Ýlk yarýda etkisizdi evet ama Tolisso'nun da psikolojisini fazlasýyla bozmasý oyuna belki de farkýnda olmadan katký yapmasýný saðladý."
"MAÇIN KADERÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝ"
"Diðer yandan Kerem'in sakatlýðýnda þans bulan Oðuz Aydýn maçýn anahtarý gibiydi. Takýmýn tehdit gücünü artýrýrken Vedat'a yaptýðý ortayla da müsabakanýn kaderini deðiþtirdi. Greenwood'a karþý çok net önlemler almýþtý Lyon. Bu nedenle farklý performanslar lazýmdý ve Oðuz Aydýn hocasýnýn güvenini çok iyi kullandý. Archie de günün yýldýzlarýndan biri oldu."
"ALKIÞI HAK ETTÝ"
"Rakipte Fofana çok etkili bir oyuncu. Onun üzerinden gelmeye çalýþtýlar hep. Durdurmasý zor. Greenwood da fazla desteðe gelmeyince Semedo için zor bir maç oldu. Golü de öyle attýlar. Savunmada dikkatli bir Fenerbahçe vardý. Buna karþýlýk da Lyon'un yüksek toplardaki zaafý doðru analiz edilmiþ. Ancak ikinci yarý Talisca'nýn o kadar oyunda kalmasý fazla lükstü ve pahalýya neden olabilirdi. Sonuç olarak 18 yýllýk bir hasret vardý. Fenerbahçe çok özlediði Þampiyonlar Ligi'ne 3 ön eleme turu geçerek kavuþtu. Sezon baþý itibarýyla çok hazýr hale gelemeden bu seriden hedefe ulaþmak ne olursa olsun büyük bir alkýþý hak etti. Tebrikler Ýsmail Kartal, tebrikler Fenerbahçe..."