27 Aðustos
FK Kauno Zalgiris-Beþiktaþ
20:00
27 Aðustos
Ferencvaros-Trabzonspor
21:30
27 Aðustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
20:00
27 Aðustos
AGF-Benfica
21:00
27 Aðustos
Anderlecht-Kairat Almaty
21:30
27 Aðustos
Jablonec-Rangers
19:00
27 Aðustos
Qarabag FK-FC Twente
19:00
27 Aðustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
19:45
27 Aðustos
Kopenhag-FC Inter Turku
20:00
27 Aðustos
Ajax-Sion
21:00
27 Aðustos
Austria Wien-Braga
21:30
27 Aðustos
Brighton-Tromsoe
21:30
27 Aðustos
Hibernian-Gent
22:00
27 Aðustos
Celta Vigo-Osasuna
21:30
27 Aðustos
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
27 Aðustos
Chelsea-Luton Town
21:30
27 Aðustos
Fulham-AFC Wimbledon
22:00

Rýza Çalýmbay: "Lyon'a karþý maçýn anahtarýydý"

Þampiyonlar Ligi Play-Off rövanþ maçýnda Lyon'u deplasmanda 2-1 maðlup eden Fenerbahçe'yi Teknik direktör Rýza Çalýmbay deðerlendirdi.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 27 Aðustos 2026 11:26
Fotoðraf: AA
Rýza Çalýmbay: 'Lyon'a karþý maçýn anahtarýydý'
Klavye oklarý ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanþýnda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lyon'u 2-1 maðlup etti ve lig aþamasýna yükseldi. Sarý-lacivertli takýmýn gollerini Vedat Muriqi ve Archie Brown kaydetti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla "CESUR BÝR TERCÝHTÝ"

Teknik direktör Rýza Çalýmbay sarý-lacivertlilerin bu galibiyetini deðerlendirdi: "Bu tür maçlarý fiziksel kalite, taktiksel disiplin kadar psikoloji oynar. Fenerbahçe evinde avantajý kaçýrmýþtý. Bu yüzden çok daha cesur, çok daha istekli ve karakterli bir oyun oynamak zorundaydý. Ýlk maçta eleþtirilen Talisca ile baþlamak maç öncesi bir risk olarak gözükse de diðer taraftan da cesur bir tercihti. Ýlk yarýda etkisizdi evet ama Tolisso'nun da psikolojisini fazlasýyla bozmasý oyuna belki de farkýnda olmadan katký yapmasýný saðladý."

"MAÇIN KADERÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝ"

"Diðer yandan Kerem'in sakatlýðýnda þans bulan Oðuz Aydýn maçýn anahtarý gibiydi. Takýmýn tehdit gücünü artýrýrken Vedat'a yaptýðý ortayla da müsabakanýn kaderini deðiþtirdi. Greenwood'a karþý çok net önlemler almýþtý Lyon. Bu nedenle farklý performanslar lazýmdý ve Oðuz Aydýn hocasýnýn güvenini çok iyi kullandý. Archie de günün yýldýzlarýndan biri oldu."



"ALKIÞI HAK ETTÝ"





"Rakipte Fofana çok etkili bir oyuncu. Onun üzerinden gelmeye çalýþtýlar hep. Durdurmasý zor. Greenwood da fazla desteðe gelmeyince Semedo için zor bir maç oldu. Golü de öyle attýlar. Savunmada dikkatli bir Fenerbahçe vardý. Buna karþýlýk da Lyon'un yüksek toplardaki zaafý doðru analiz edilmiþ. Ancak ikinci yarý Talisca'nýn o kadar oyunda kalmasý fazla lükstü ve pahalýya neden olabilirdi. Sonuç olarak 18 yýllýk bir hasret vardý. Fenerbahçe çok özlediði Þampiyonlar Ligi'ne 3 ön eleme turu geçerek kavuþtu. Sezon baþý itibarýyla çok hazýr hale gelemeden bu seriden hedefe ulaþmak ne olursa olsun büyük bir alkýþý hak etti. Tebrikler Ýsmail Kartal, tebrikler Fenerbahçe..."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Þu An Popüler Ýçerikler

Keþfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansý
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi þekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanýlmaktadýr. Kiþisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamýnda toplanýp iþlenmektedir. Detaylý bilgi almak için Veri Politikamýzý / Aydýnlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanýmýný kabul etmiþ olacaksýnýz.