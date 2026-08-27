Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonucun ardından 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lyon ile Fenerbahçe'nin Fransa'da oynadığı maçın ardından ise saha karıştı. Maçın son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları sahada gerginlik yaşadı.
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve Archie Brown, maç sonrası sahada kutlama yaparken, Lyon teknik heyet ve futbolcuları, iki futbolcuya müdahale etti. Bunun ardından sahada gerginlik çıktı.
Saha ortasında yaşanan gerginliğin ardından tünel girişinde de gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve Archie Brown, maç sonrası sahada kutlama yaparken, Lyon teknik heyet ve futbolcuları, iki futbolcuya müdahale etti. Bunun ardından sahada gerginlik çıktı.
Saha ortasında yaşanan gerginliğin ardından tünel girişinde de gerginlik yaşandı.