26 Ağustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Ağustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Ağustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Ağustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2112'
26 Ağustos
Rapid Wien-Heart of Midlothian
5-6
26 Ağustos
Real Madrid-Real Sociedad
4-1
26 Ağustos
Newcastle-West Bromwich
3-2
26 Ağustos
Bradford City-Burnley
4-2
26 Ağustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Ağustos
Preston North End-Everton
0-4

Lyon - Fenerbahçe maçı sonrası olay!

Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından sahada iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı.

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calendar 27 Ağustos 2026 00:06 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 00:08
Haber: Sporx.com
Lyon - Fenerbahçe maçı sonrası olay!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonucun ardından 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lyon ile Fenerbahçe'nin Fransa'da oynadığı maçın ardından ise saha karıştı. Maçın son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları sahada gerginlik yaşadı.

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve Archie Brown, maç sonrası sahada kutlama yaparken, Lyon teknik heyet ve futbolcuları, iki futbolcuya müdahale etti. Bunun ardından sahada gerginlik çıktı.

Saha ortasında yaşanan gerginliğin ardından tünel girişinde de gerginlik yaşandı.













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