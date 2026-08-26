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Galatasaray'dan dev stoper hamlesi!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu ile ilgilendiği öne sürüldü.

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calendar 26 Ağustos 2026 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'dan dev stoper hamlesi!
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'e alternatif olarak Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'yu gündemine aldığı iddia edildi.

BITSHIABU GÜNDEMDE

Le Parisien'de yer alan habere göre Galatasaray, 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu ile ilgileniyor.

Leipzig'in 1.96 boyundaki savunma oyuncusunu kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

LENS DE DEVREDE

Haberde Galatasaray'ın yanı sıra Lens'in de Bitshiabu'nun transferiyle ilgilendiği belirtildi.



Galatasaray


PSG altyapısından yetişen Fransız futbolcu, 2023 yılında 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer oldu.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Bitshiabu, geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 14 karşılaşmada 746 dakika süre aldı ve skor katkısı üretemedi.

21 yaşındaki stoperin Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ederken güncel piyasa değerinin 18 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

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