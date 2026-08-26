Galatasaray'da transfer dönemi sona ermeden kadro planlamasý ve rotasyon çalýþmalarý sürüyor. Metehan Baltacý'nýn Gençlerbirliði'ne kiralanmasýnýn ardýndan stoper hattýndaki seçeneklerin azalmasý, teknik direktör Okan Buruk'u takým içinden farklý çözümler üretmeye yöneltti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE SAVUNMADA YENÝ PLAN
Sarý-kýrmýzýlýlarda sað stoperde Wilfried Singo ve Mario Lemina'nýn kullanýlmasý planlanýyor. Sol stoperde ise Abdülkerim Bardakcý'nýn alternatifinin bulunmamasý nedeniyle farklý bir formül üzerinde duruluyor.
Transfer döneminin sonuna kadar bu bölgeye yeni bir takviye yapýlmamasý halinde Okan Buruk'un, sol bekte görev yapan Ismail Jakobs'u sol stoper rotasyonuna dahil etmeyi düþünüyor.
NHAGA'YA DAHA FAZLA ÞANS
Okan Buruk'un orta saha rotasyonunda da deðiþikliðe gitmeyi planladýðý aktarýldý. Deneyimli teknik adamýn, 19 yaþýndaki Renato Nhaga'ya önümüzdeki süreçte daha fazla forma þansý vermeyi hedefliyor.
Genç futbolcunun forma rekabetindeki konumunun, sahada alacaðý sürelerin ardýndan þekillenmeye baþlayacak.
Sarý-kýrmýzýlý teknik heyetin, Lucas Torreira ve Mario Lemina gibi isimleri dinlendirebilmek amacýyla Nhaga'nýn geliþimine özel önem verdiði bildirildi. Okan Buruk'un genç oyuncuyu sezon içerisinde daha sýk kullanarak orta sahada yeni bir alternatif oluþturmayý planlýyor.
Sarý-kýrmýzýlýlarda sað stoperde Wilfried Singo ve Mario Lemina'nýn kullanýlmasý planlanýyor. Sol stoperde ise Abdülkerim Bardakcý'nýn alternatifinin bulunmamasý nedeniyle farklý bir formül üzerinde duruluyor.
Transfer döneminin sonuna kadar bu bölgeye yeni bir takviye yapýlmamasý halinde Okan Buruk'un, sol bekte görev yapan Ismail Jakobs'u sol stoper rotasyonuna dahil etmeyi düþünüyor.
NHAGA'YA DAHA FAZLA ÞANS
Okan Buruk'un orta saha rotasyonunda da deðiþikliðe gitmeyi planladýðý aktarýldý. Deneyimli teknik adamýn, 19 yaþýndaki Renato Nhaga'ya önümüzdeki süreçte daha fazla forma þansý vermeyi hedefliyor.
Genç futbolcunun forma rekabetindeki konumunun, sahada alacaðý sürelerin ardýndan þekillenmeye baþlayacak.
Sarý-kýrmýzýlý teknik heyetin, Lucas Torreira ve Mario Lemina gibi isimleri dinlendirebilmek amacýyla Nhaga'nýn geliþimine özel önem verdiði bildirildi. Okan Buruk'un genç oyuncuyu sezon içerisinde daha sýk kullanarak orta sahada yeni bir alternatif oluþturmayý planlýyor.