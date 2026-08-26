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Okan Buruk yeni orta saha planýný belirledi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Þampiyonlar Ligi ve Süper Lig planlarýný belirlemmeye baþladý. Detaylar...

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 26 Aðustos 2026 08:34 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aðustos 2026 09:06
Fotoðraf: AA
Okan Buruk yeni orta saha planýný belirledi!
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Galatasaray'da transfer dönemi sona ermeden kadro planlamasý ve rotasyon çalýþmalarý sürüyor. Metehan Baltacý'nýn Gençlerbirliði'ne kiralanmasýnýn ardýndan stoper hattýndaki seçeneklerin azalmasý, teknik direktör Okan Buruk'u takým içinden farklý çözümler üretmeye yöneltti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla SAVUNMADA YENÝ PLAN

Sarý-kýrmýzýlýlarda sað stoperde Wilfried Singo ve Mario Lemina'nýn kullanýlmasý planlanýyor. Sol stoperde ise Abdülkerim Bardakcý'nýn alternatifinin bulunmamasý nedeniyle farklý bir formül üzerinde duruluyor.

Transfer döneminin sonuna kadar bu bölgeye yeni bir takviye yapýlmamasý halinde Okan Buruk'un, sol bekte görev yapan Ismail Jakobs'u sol stoper rotasyonuna dahil etmeyi düþünüyor.

NHAGA'YA DAHA FAZLA ÞANS

Okan Buruk'un orta saha rotasyonunda da deðiþikliðe gitmeyi planladýðý aktarýldý. Deneyimli teknik adamýn, 19 yaþýndaki Renato Nhaga'ya önümüzdeki süreçte daha fazla forma þansý vermeyi hedefliyor.

Genç futbolcunun forma rekabetindeki konumunun, sahada alacaðý sürelerin ardýndan þekillenmeye baþlayacak.



Galatasaray


Sarý-kýrmýzýlý teknik heyetin, Lucas Torreira ve Mario Lemina gibi isimleri dinlendirebilmek amacýyla Nhaga'nýn geliþimine özel önem verdiði bildirildi. Okan Buruk'un genç oyuncuyu sezon içerisinde daha sýk kullanarak orta sahada yeni bir alternatif oluþturmayý planlýyor.

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