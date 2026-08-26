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Beşiktaş'tan Trossard'ın pozisyonu için hakemlere suç duyurusu!

Süper Lig'in 2'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken; maçın 8'inci dakikasında Fidan Aliti ile Leandro Trossard arasında yaşanan ve "devam" kararı çıkan tartışmalı pozisyona dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

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calendar 26 Ağustos 2026 09:24
Beşiktaş'tan Trossard'ın pozisyonu için hakemlere suç duyurusu!
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Beşiktaş genel kurul üyeleri, 23 Ağustos'ta ev sahibi ekip Alanyaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Süper Lig maçının hakemleri için suç duyurusunda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ALTI HAKEM HAKKINDA ŞİKAYET

Sabah'ta yer alan habere göre; Fidan Aliti-Leandro Trossard pozisyonuyla ilgili şikayet dilekçesinde, orta hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yanı sıra yardımcı hakemler Samet Çiçek, Mehmet Salih Mazlum, 4'üncü hakem Burak Olcar, VAR'dan Bülent Birincioğlu, AVAR'dan Mustafa Savranlar şüpheli olarak yer aldı.

Başvuruda menfaat anlaşması, bahis bağlantısı ve iletişim ilişkilerinin tespit edilmesi istenirken; bu karşılaşmada alınan kararların birden fazla maça etki edip etmediği, mal varlığı hareketlerinin incelenmesi, üçüncü kişiler üzerinden ödeme ve kazanç aktarımı da başvuru dosyasında dikkat çeken araştırma istekleri olarak dikkat çekti.







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