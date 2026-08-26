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İngiltere'de yılın futbolcusu Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, İngiliz futbolunun en prestijli ödül töreni olan PFA Awards'ta Yılın Oyuncusu seçildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 00:16
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İngiltere'de yılın futbolcusu Bruno Fernandes
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İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Manchester United'de forma giyen Bruno Fernandes kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Fernandez vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından bu ödülü kazanan ikinci Portekizli futbolcu oldu.

Ronaldo, PFA yılın oyuncusu ödülünü kariyeri boyunca üst üste 2 kez kazanmıştı.

Manchester City'nin 22 yaşındaki sol beki Nico O'Reilly ise 2025-2026 sezonunun genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Yılın takımı ise şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: David Raya (Arsenal)

Defans: Gabriel Magalhaes (Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City), William Saliba (Arsenal), Jurrien Timber (Arsenal)

Ortasaha: Bruno Fernandes (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Rayan Cherki (Manchester City)

Forvet: Erling Haaland (Manchester City), Antoine Semenyo (Manchester City), Igor Thiago (Brentford)

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