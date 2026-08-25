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Joe Willock'tan Newcastle'a Beşiktaş resti!

Newcastle United forması giyen Joe Willock, Beşiktaş'a gelebilmek için kulübüne rest çekti. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ağustos 2026 21:33
Fotoğraf: Imago
Joe Willock'tan Newcastle'a Beşiktaş resti!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Joe Willock gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre Joe Willock, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İtalyan çalıştırıcıyla yaptığı görüşmenin ardından transfer konusunda kararını veren 27 yaşındaki orta saha, kulübü Newcastle United'a rest çekti.

İngiliz oyuncunun Newcastle yönetimine Beşiktaş'a transfer olmak istediğini bildirdiği ve siyah-beyazlı kulüpten gelecek haberi beklemeye başladığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Newcastle United formasıyla 39 maça çıkan Willock, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.







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