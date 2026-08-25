Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Joe Willock gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre Joe Willock, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İtalyan çalıştırıcıyla yaptığı görüşmenin ardından transfer konusunda kararını veren 27 yaşındaki orta saha, kulübü Newcastle United'a rest çekti.
İngiliz oyuncunun Newcastle yönetimine Beşiktaş'a transfer olmak istediğini bildirdiği ve siyah-beyazlı kulüpten gelecek haberi beklemeye başladığı aktarıldı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Newcastle United formasıyla 39 maça çıkan Willock, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
İtalyan çalıştırıcıyla yaptığı görüşmenin ardından transfer konusunda kararını veren 27 yaşındaki orta saha, kulübü Newcastle United'a rest çekti.
İngiliz oyuncunun Newcastle yönetimine Beşiktaş'a transfer olmak istediğini bildirdiği ve siyah-beyazlı kulüpten gelecek haberi beklemeye başladığı aktarıldı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Newcastle United formasıyla 39 maça çıkan Willock, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.