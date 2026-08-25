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Ahmet Cingöz: "İnşallah 3 puanı alacağız"

Mardin 1969 Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, Vanspor FK karşısında iyi bir oyun ve mücadele ortaya koyarak taraftarlarının önünde sezonun ilk iç saha galibiyetini almak istediklerini söyledi.

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calendar 25 Ağustos 2026 20:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ahmet Cingöz: 'İnşallah 3 puanı alacağız'
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Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-lacivertliler, 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı müsabaka için teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabey Tesisleri'nde toplandı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Mardin 1969 Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, galip geldikleri haftadan sonra Vanspor FK maçının hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Rakiplerinin iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen Cingöz, "Zor bir maç olacağını biliyoruz. Tanıdığımız birçok futbolcu kardeşimiz var. Son haftada 2-0 mağlubiyetten 3-2 galip geldiler. Nasıl bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Gerçekten iyi ve keyif veren bir maç olacak diye düşünüyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlanıp Allah'ın izniyle evimizde, seyircimizin önünde bu sezon ilk kez oynayacağımız maçta da 3 puanla ayrılmanın yollarına bakacağız. Müthiş bir mücadele, iyi bir oyunla inşallah 3 puanı alacağız." ifadelerini kullandı.

Ligin başından bu yana iyi bir çıkış yakaladıklarını, bu çıkışı bu hafta da sürdürmeyi planladıklarının altını çizen Cingöz, şöyle konuştu:

"Daha sezonun başı, yeni ama iyi bir takımız. Oyun formatımızı yüzde 100 sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Her maç üstüne koyan bir Mardin 1969'u izleyecek herkes. O doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anki durumlarından memnunum. Oyuncularımız gerçekten de çok karakterli. Ne istediğimizi çok iyi biliyorlar. Kendilerinin sahaya o arzuyu yansıtmaları bizleri mutlu ediyor. Hepsini alnından öpüyorum."

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