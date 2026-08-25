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Manchester United, Carlos Baleba'yı açıkladı!

Manchester United, Brighton'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Baleba'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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calendar 25 Ağustos 2026 20:14
Haber: AA, Fotoğraf: manutd.com
Manchester United, Carlos Baleba'yı açıkladı!
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Brighton'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Baleba'yı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, Kamerunlu milli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2031'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınına göre Manchester United, bu transfer için Brighton'a 75 milyon euro ödeyecek.

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