Trendyol Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Göztepe'de art arda yaşanan sakatlıklar ve Juan Silva'nın takımda kalması transfer planlarını değiştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan 6 stoperden 3'ü ciddi sakatlık yaşadı. Furkan Bayır geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olurken, yeni transfer Sonko Sundberg de Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçında ciddi şekilde sakatlandı.
Sundberg'in uzun süre sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından bu kez Allan Godoi sakatlandı. Brezilyalı savunmacının Gençlerbirliği karşılaşmasında Taha ile çarpışarak çapraz bağ sakatlığı yaşadığı ve uzun süre forma giyemeyeceği bildirildi.
STOPER TRANSFERİ GÜNDEMDE
Üç savunma oyuncusunun ciddi sakatlık yaşamasının ardından Göztepe transfer stratejisini değiştirdi.
Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un Sport Republic şirketinden acil olarak stoper transferi istediği kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetim de savunmaya yeni oyuncular kazandırmak için çalışmalarına başladı.
JUAN SILVA TAKIMDA KALDI
Göztepe'nin kadro planlamasını etkileyen bir diğer gelişme ise Juan Silva'nın transferinin gerçekleşmemesi oldu.
Geçen sezonun devre arasında Lille'e 15 milyon euro karşılığında satılmayan 24 yaşındaki forvetin, daha sonra CSKA Moskova'ya transferi de son aşamada gerçekleşmedi.
CSKA Moskova sürecinin ardından Juan Silva'ya resmi bir teklif gelmediği belirtildi. Brezilyalı futbolcu, Samsunspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında kadroya dahil edilirken iki mücadelede de sonradan oyuna girdi.
Kaynakta, motivasyon sorunu yaşadığı belirtilen Juan Silva'nın iki karşılaşmada da önemli fırsatlardan yararlanamadığı aktarıldı.
YABANCI KONTENJANI ETKİLENDİ
Juan Silva'nın takımda kalmasının ardından Göztepe'nin yabancı kontenjanında sorun yaşadığı ve bu nedenle sol bek Amin Cherni ile golcü Guilherme ile yollarını ayırmak zorunda kaldığı belirtildi.
Stanimir Stoilov, Juan Silva'nın yeniden takıma kazandırılması için çalışacaklarını belirterek, "Transfer sezonlarını sevmiyorum. Son ana kadar kimin gidip kalacağı belli olmuyor, bu da oyuncularımı olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.
CHERNI MAINZ 05 YOLUNDA
Yabancı kontenjanı nedeniyle Göztepe'den ayrılacak Amin Cherni'nin Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05'e transfer olması bekleniyor.
Göztepe, Cherni ve Mainz 05'in her konuda anlaşma sağladığı, Tunuslu futbolcunun birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
Sundberg'in uzun süre sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından bu kez Allan Godoi sakatlandı. Brezilyalı savunmacının Gençlerbirliği karşılaşmasında Taha ile çarpışarak çapraz bağ sakatlığı yaşadığı ve uzun süre forma giyemeyeceği bildirildi.
STOPER TRANSFERİ GÜNDEMDE
Üç savunma oyuncusunun ciddi sakatlık yaşamasının ardından Göztepe transfer stratejisini değiştirdi.
Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un Sport Republic şirketinden acil olarak stoper transferi istediği kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetim de savunmaya yeni oyuncular kazandırmak için çalışmalarına başladı.
JUAN SILVA TAKIMDA KALDI
Göztepe'nin kadro planlamasını etkileyen bir diğer gelişme ise Juan Silva'nın transferinin gerçekleşmemesi oldu.
Geçen sezonun devre arasında Lille'e 15 milyon euro karşılığında satılmayan 24 yaşındaki forvetin, daha sonra CSKA Moskova'ya transferi de son aşamada gerçekleşmedi.
CSKA Moskova sürecinin ardından Juan Silva'ya resmi bir teklif gelmediği belirtildi. Brezilyalı futbolcu, Samsunspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında kadroya dahil edilirken iki mücadelede de sonradan oyuna girdi.
Kaynakta, motivasyon sorunu yaşadığı belirtilen Juan Silva'nın iki karşılaşmada da önemli fırsatlardan yararlanamadığı aktarıldı.
YABANCI KONTENJANI ETKİLENDİ
Juan Silva'nın takımda kalmasının ardından Göztepe'nin yabancı kontenjanında sorun yaşadığı ve bu nedenle sol bek Amin Cherni ile golcü Guilherme ile yollarını ayırmak zorunda kaldığı belirtildi.
Stanimir Stoilov, Juan Silva'nın yeniden takıma kazandırılması için çalışacaklarını belirterek, "Transfer sezonlarını sevmiyorum. Son ana kadar kimin gidip kalacağı belli olmuyor, bu da oyuncularımı olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.
CHERNI MAINZ 05 YOLUNDA
Yabancı kontenjanı nedeniyle Göztepe'den ayrılacak Amin Cherni'nin Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05'e transfer olması bekleniyor.
Göztepe, Cherni ve Mainz 05'in her konuda anlaşma sağladığı, Tunuslu futbolcunun birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.