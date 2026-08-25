Bodrum FK'da Brazao'ya Fransa'dan talip var

Trendyol 1. Lig'de ilk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2 puan toplayan Bodrum FK'da Pedro Brazao'ya Fransa'dan talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Strasbourg'un 23 yaşındaki Portekizli futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladığı bildirildi. Bodrum FK'nın ise sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Brazao konusunda Fransız temsilcisine şimdilik olumlu yanıt vermediği belirtildi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam edeceği ifade edilirken, transfer konusunda henüz anlaşma sağlanmadı.
GEÇEN SEZON 8 GOL ATTI
Bodrum FK formasını 2023-2024 sezonundan bu yana giyen Pedro Brazao, geçen sezon 39 resmi karşılaşmada 8 gol kaydetti.
Portekizli futbolcu bu sezon ise 2 lig maçına ilk 11'de başladı ve toplam 107 dakika süre aldı.
Brazao, sakatlığı nedeniyle son oynanan Muğlaspor derbisinde forma giyemedi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam edeceği ifade edilirken, transfer konusunda henüz anlaşma sağlanmadı.
GEÇEN SEZON 8 GOL ATTI
Bodrum FK formasını 2023-2024 sezonundan bu yana giyen Pedro Brazao, geçen sezon 39 resmi karşılaşmada 8 gol kaydetti.
Portekizli futbolcu bu sezon ise 2 lig maçına ilk 11'de başladı ve toplam 107 dakika süre aldı.
Brazao, sakatlığı nedeniyle son oynanan Muğlaspor derbisinde forma giyemedi.