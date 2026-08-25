UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında çaraşmba günü Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe, Fransız takımlarıyla 27. randevusuna çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa kupalarında Fransız ekipleriyle 26 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, bu maçlarda 6 kez kazanırken, 8 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 12 kez rakiplerine kaybetti. Sarı-lacivertli takımın attığı 32 gole Fransız ekipleri, 53 golle yanıt verdi.
İlk rakip Nice
Fenerbahçe, ilk olarak 1959-1960 sezonunda bir Fransız takımıyla karşılaştı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Nice'le eşleşen sarı-lacivertliler, sahasındaki maçı 2-1 kazanırken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından iki takım İtalya'da üçüncü bir maça çıktı. Nice, sahadan 5-1 galip ayrılırken, Fenerbahçe organizasyona veda etti.
Sarı-lacivertli takım, 1973-1974 sezonunda da Nice'le eşleşti. Fransa'da oynanan ilk maçı Nice 4-0 kazandı, İstanbul'da ise Fenerbahçe 2-0 galip geldi.
1985-1986 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bordeaux'yla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini deplasmanda 3-2 yenerken, İstanbul'da oynanan rövanş müsabakası ise 0-0 bitti. Fenerbahçe, bu sonuçla turu geçen taraf oldu.
Üst üste 7 maç kaybetti
1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşen Fenerbahçe, 2 maçta da rakibine farklı yenildi. Deplasmanda 4-0 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında da 5-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta yer aldı. Lyon, gruptaki ilk maçı 1-0, ikinci maçı 3-1 kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la gruplarda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazanan Lyon, sahasındaki maçtan da 4-2 galip ayrıldı.
2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertli ekip, son 32 turunda Lille'le eşleşti. Fransa'daki ilk maçı Lille 2-1 kazanırken, İstanbul'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu periyotta Fransız ekipleriyle oynadığı 8 mücadelede 7 yenilgi yaşarken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
Son 12 maçta 2 kez yenildi
2009-2010 sezonunda Lille'e deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu maçın ardından Fransız ekipleriyle çıktığı son 12 müsabakada 3 galibiyet ve 7 beraberlik yaşarken 2 maçta mağlup oldu.
Lille ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda boy gösteren sarı-lacivertliler, Marsilya'yla sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmanda ise 1-0 kazandı.
Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Monaco'yla eşleşti. 3'üncü eleme turu ilk maçında rakibini sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 3-1 kaybetti.
2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, grupta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertlilerin yaşadığı 2 beraberlik de Rennes karşısındaydı. Deplasmanda rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rennes ile İstanbul'da oynanan maçta ise sarı-lacivertli ekip 3-0 geriye düşmesine karşın mücadeleyi 3-3 eşitlikle tamamladı.
2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lille'le eşleşen sarı-lacivertliler, rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş maçında normal süreyi 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 118. dakikada penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lig aşamasında Olimpik Lyon'la eşleşen Fenerbahçe, rakibiyle iç sahada 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında iç sahadaki ilk maçında Nice ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, son olarak ise Olimpik Lyon ise sahasında 1-1 berabere kaldı.
Olimpik Lyon'la 7. randevu
Bugüne kadar Fransız ekipleriyle 26 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçların 6'sını Olimpik Lyon'la oynadı.
2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu.
İki ekip, daha sonra 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve İstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Son olarak iki takım arasında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan ilk müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan 6 maçta sarı-lacivertliler 5 kez gol sevinci yaşarken Olimpik Lyon ise 12 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle oynadığı mücadeleler şu şekilde:
İlk rakip Nice
Fenerbahçe, ilk olarak 1959-1960 sezonunda bir Fransız takımıyla karşılaştı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Nice'le eşleşen sarı-lacivertliler, sahasındaki maçı 2-1 kazanırken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından iki takım İtalya'da üçüncü bir maça çıktı. Nice, sahadan 5-1 galip ayrılırken, Fenerbahçe organizasyona veda etti.
Sarı-lacivertli takım, 1973-1974 sezonunda da Nice'le eşleşti. Fransa'da oynanan ilk maçı Nice 4-0 kazandı, İstanbul'da ise Fenerbahçe 2-0 galip geldi.
1985-1986 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bordeaux'yla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini deplasmanda 3-2 yenerken, İstanbul'da oynanan rövanş müsabakası ise 0-0 bitti. Fenerbahçe, bu sonuçla turu geçen taraf oldu.
Üst üste 7 maç kaybetti
1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşen Fenerbahçe, 2 maçta da rakibine farklı yenildi. Deplasmanda 4-0 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında da 5-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta yer aldı. Lyon, gruptaki ilk maçı 1-0, ikinci maçı 3-1 kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la gruplarda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazanan Lyon, sahasındaki maçtan da 4-2 galip ayrıldı.
2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertli ekip, son 32 turunda Lille'le eşleşti. Fransa'daki ilk maçı Lille 2-1 kazanırken, İstanbul'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu periyotta Fransız ekipleriyle oynadığı 8 mücadelede 7 yenilgi yaşarken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
Son 12 maçta 2 kez yenildi
2009-2010 sezonunda Lille'e deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu maçın ardından Fransız ekipleriyle çıktığı son 12 müsabakada 3 galibiyet ve 7 beraberlik yaşarken 2 maçta mağlup oldu.
Lille ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda boy gösteren sarı-lacivertliler, Marsilya'yla sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmanda ise 1-0 kazandı.
Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Monaco'yla eşleşti. 3'üncü eleme turu ilk maçında rakibini sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 3-1 kaybetti.
2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, grupta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertlilerin yaşadığı 2 beraberlik de Rennes karşısındaydı. Deplasmanda rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rennes ile İstanbul'da oynanan maçta ise sarı-lacivertli ekip 3-0 geriye düşmesine karşın mücadeleyi 3-3 eşitlikle tamamladı.
2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lille'le eşleşen sarı-lacivertliler, rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş maçında normal süreyi 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 118. dakikada penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lig aşamasında Olimpik Lyon'la eşleşen Fenerbahçe, rakibiyle iç sahada 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında iç sahadaki ilk maçında Nice ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, son olarak ise Olimpik Lyon ise sahasında 1-1 berabere kaldı.
Olimpik Lyon'la 7. randevu
Bugüne kadar Fransız ekipleriyle 26 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçların 6'sını Olimpik Lyon'la oynadı.
2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu.
İki ekip, daha sonra 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve İstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Son olarak iki takım arasında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan ilk müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan 6 maçta sarı-lacivertliler 5 kez gol sevinci yaşarken Olimpik Lyon ise 12 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle oynadığı mücadeleler şu şekilde:
| Tarih
| Maç
| Skor
| 19.11.1959
| Fenerbahçe-Nice
| 2-1
| 03.12.1959
| Nice-Fenerbahçe
| 2-1
| 23.12.1959
| Nice-Fenerbahçe
| 5-1
| 24.10.1973
| Nice-Fenerbahçe
| 4-0
| 07.11.1973
| Fenerbahçe-Nice
| 2-0
| 18.09.1985
| Bordeaux-Fenerbahçe
| 2-3
| 02.11.1985
| Fenerbahçe-Bordeaux
| 0-0
| 13.09.1994
| Cannes-Fenerbahçe
| 4-0
| 27.09.1994
| Fenerbahçe-Cannes
| 1-5
| 25.09.2001
| Fenerbahçe-Olimpik Lyon
| 0-1
| 17.10.2001
| Olimpik Lyon-Fenerbahçe
| 3-1
| 19.10.2004
| Fenerbahçe-Olimpik Lyon
| 1-3
| 03.11.2004
| Olimpik Lyon-Fenerbahçe
| 4-2
| 18.02.2010
| Lille-Fenerbahçe
| 2-1
| 25.02.2010
| Fenerbahçe-Lille
| 1-1
| 20.09.2012
| Fenerbahçe-Marsilya
| 2-2
| 22.11.2012
| Marsilya-Fenerbahçe
| 0-1
| 27.07.2016
| Fenerbahçe-Monaco
| 2-1
| 03.08.2016
| Monaco-Fenerbahçe
| 3-1
| 15.09.2022
| Rennes-Fenerbahçe
| 2-2
| 27.10.2022
| Fenerbahçe-Rennes
| 3-3
| 06.08.2024
| Lille-Fenerbahçe
| 2-1
| 13.08.2024
| Fenerbahçe-Lille
| 1-1
| 23.01.2025
| Fenerbahçe-Olimpik Lyon
| 0-0
| 02.10.2025
| Fenerbahçe-Nice
| 2-1
|18.08.2026
|Fenerbahçe-Olimpik Lyon
|1-1