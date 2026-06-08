Haber Tarihi: 08 Haziran 2026 12:34 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 12:34

Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilikte son durum nedir, yeni gelişme var mı?

Kademeli emeklilik, EYT kapsamına giremeyen vatandaşlar için merakla beklenen konuların başında geliyor. 2026 yılı itibarıyla erken emeklilik olarak da bilinen bu sistem, sigortalı çalışanların belirli yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında kademeli olarak emekli olabilmesini sağlıyor. 2023 yılında çıkan Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasından yararlanamayan vatandaşlar, kademeli emeklilik tablosunu, yaş ve prim gün sayısı şartlarını merak ediyor. Mevcut düzenlemeler, özellikle 2000-2008 arası işe başlayanları ilgilendiriyor. Her yaş ve prim gün sayısı için kademeli emeklilik şartları belirlenmiş durumda ve tabloya göre hangi tarihte hangi grup kısmi emeklilik hakkına sahip olacak netleşiyor. Kademeli emeklilik başvuruları ve detaylı tablosu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi duyurularla netlik kazanacak. Vatandaşların EYT ile emekli olamayanlar için bu sistem, erken emeklilik yolunu açan kritik bir adım olarak görülüyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilikte son durum nedir, yeni gelişme var mı?
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Haziran 2026 itibarıyla kademeli emeklilik, yani erken emeklilik gündemdeki öncelikli konular arasında yer alıyor. TBMM'ye gelmesi ve yürürlüğe girmesi merakla beklenen bu sistem, özellikle 2000 yılı sonrası sigortalı olarak çalışan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kademeli (erken) emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaş ve prim gün sayısına ulaştığında kademeli olarak emekli olabilmesini sağlayan bir sistem. Kadın ve erkeklerde prim gün sayısı ve yaş şartları, EYT kapsamında emekli olamayanlar için özel olarak belirleniyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA YER ALIYOR MU?

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan kademeli emeklilik için beklenti sürüyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, EYT'den yararlanıp emekli olurken; 10 Eylül 1999 sigorta girişi olanlar bundan yararlanamadı. Bu tarihten önce işe başlayanlar ile bu tarihten sonra başlayanlar arasında emeklilik yaşında 17-20 yıl fark oluştu. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar haliyle kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki gösteriyor ve bu haksızlığın giderilmesini talep ediyorlar. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan vatandaşlar, yaş ve prim şartlarında esneklik sağlayacak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini araştırırken, gözler Meclis gündemi ve torba yasa çalışmalarına çevrildi. 8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili bu Torba Yasada bir çalışma yer almıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026

Kademeli emeklilik tablosuna göre de 2020 öncesi sigortalı olanlar 7000 ve 7200 prim güne göre erkeklerde 47, kadınlarda 45 yaşında emekli olabilecekler. Mesela, 2021 yılında sigortalı olanlar erkek 48, kadın 46 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Sigortalı olunan yıla göre emekli yaşı 65'e kadar çıkacak.

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