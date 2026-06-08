Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilikte son durum nedir, yeni gelişme var mı?

Haziran 2026 itibarıyla kademeli emeklilik, yani erken emeklilik gündemdeki öncelikli konular arasında yer alıyor. TBMM'ye gelmesi ve yürürlüğe girmesi merakla beklenen bu sistem, özellikle 2000 yılı sonrası sigortalı olarak çalışan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kademeli (erken) emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaş ve prim gün sayısına ulaştığında kademeli olarak emekli olabilmesini sağlayan bir sistem. Kadın ve erkeklerde prim gün sayısı ve yaş şartları, EYT kapsamında emekli olamayanlar için özel olarak belirleniyor.

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan kademeli emeklilik için beklenti sürüyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, EYT'den yararlanıp emekli olurken; 10 Eylül 1999 sigorta girişi olanlar bundan yararlanamadı. Bu tarihten önce işe başlayanlar ile bu tarihten sonra başlayanlar arasında emeklilik yaşında 17-20 yıl fark oluştu. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar haliyle kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki gösteriyor ve bu haksızlığın giderilmesini talep ediyorlar. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan vatandaşlar, yaş ve prim şartlarında esneklik sağlayacak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini araştırırken, gözler Meclis gündemi ve torba yasa çalışmalarına çevrildi. 8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili bu Torba Yasada bir çalışma yer almıyor.

Kademeli emeklilik tablosuna göre de 2020 öncesi sigortalı olanlar 7000 ve 7200 prim güne göre erkeklerde 47, kadınlarda 45 yaşında emekli olabilecekler. Mesela, 2021 yılında sigortalı olanlar erkek 48, kadın 46 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Sigortalı olunan yıla göre emekli yaşı 65'e kadar çıkacak.