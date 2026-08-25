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Fenerbahçe'de İsmail Kartal Lyon maçının kadrosunu belirledi

Fenerbahçe'de Lyon rövanşı öncesinde Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun sakatlıkları planları değiştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Ağustos 2026 09:07
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de İsmail Kartal Lyon maçının kadrosunu belirledi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçına hazırlanırken Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ilk 11 planı şekillendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun sakatlıklarının ardından kadroda değişikliğe gitmesi beklenen Kartal'ın, özellikle orta sahayı daha güçlü tutmayı planladığı öğrenildi.

EDERSON KALEDE

İsmail Kartal'ın, Mert Günok'un yokluğunda Konyaspor karşısında forma giyen Ederson'a kalede görev vermesi bekleniyor.

Savunmada ise Semedo, Skriniar, Ake ve Archie Brown'dan oluşan dörtlünün bozulmayacağı belirtildi.

ORTA SAHADA ÜÇLÜ PLAN

Asensio'nun yokluğunda orta sahayı güçlendirmek isteyen İsmail Kartal'ın Kante, İsmail Yüksek ve Guendouzi'yi aynı anda sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda sol kanatta Nene'nin görev yapması beklenirken, sağ kanatta Greenwood'un forma giyeceği bildirildi.

Forvette ise Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'nin gol silahı olarak sahaya çıkması bekleniyor.





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