Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde çalışmalar sürerken yönetim, stoper rotasyonunu güçlendirmek için transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ı transfer listesinin başına aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yabancı kontenjanı nedeniyle yerli futbolculara yönelen Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki stoper için Alanyaspor ile temas kurduğu öğrenildi.
ÜMİT AKDAĞ FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Ümit Akdağ'ın kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği ve bu durumun sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerinde elini güçlendirdiği bildirildi. Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.
Öte yandan Oosterwolde'nin dün takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve Roma ile sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gittiği belirtildi.
GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI
Ümit Akdağ, Alanyaspor formasıyla 2025-2026 sezonunda 36 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç stoper sezonu 2 gol ve 2 asistle tamamladı.
ÜMİT AKDAĞ FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Ümit Akdağ'ın kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği ve bu durumun sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerinde elini güçlendirdiği bildirildi. Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.
Öte yandan Oosterwolde'nin dün takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve Roma ile sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gittiği belirtildi.
GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI
Ümit Akdağ, Alanyaspor formasıyla 2025-2026 sezonunda 36 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç stoper sezonu 2 gol ve 2 asistle tamamladı.