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Rich Paul: "LeBron'un mirası için bir şampiyonluğa daha ihtiyacı yok"

Klutch Sports CEO'su Rich Paul, Philadelphia 76ers ile bir şampiyonluk daha kazanmayı hedefleyen LeBron James'in NBA tarihindeki yerini sağlamlaştırmak adına yeni bir yüzüğe ihtiyacı olmadığını söyledi.

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calendar 25 Ağustos 2026 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Rich Paul: 'LeBron'un mirası için bir şampiyonluğa daha ihtiyacı yok'
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Philadelphia 76ers yıldızı LeBron James'in uzun yıllardır menajerliğini yapan Klutch Sports CEO'su Rich Paul, yıldız oyuncunun kariyer mirası açısından artık kanıtlaması gereken hiçbir şey kalmadığını savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Game Over podcastinde konuşan Paul, LeBron'un Philadelphia 76ers ile bir şampiyonluk daha kazanmak istediğini ancak olası bir beşinci yüzüğün kariyerinin nasıl değerlendirileceği konusunda belirleyici olmayacağını söyledi.

Paul, LeBron'un basketbol tarihinin en büyük oyuncularıyla aynı seviyede değerlendirilmeyi çoktan hak ettiğini belirtti:

"Onun mirası açısından hiçbir şey ifade etmiyor. Mirasına ne katacak? Hiçbir şey. Zaten Hall of Fame'de. Basketbol topunu eline almış hiç kimse onunla basketbol konusunda konuşup onu küçümseyemez.

"İnsanlar istedikleri kadar konuşabilirler ama basketbol dünyasında ondan hiçbir şeyi alamazlar. Basketbol tarihinin en büyük isimlerinden bahsedilen hiçbir ortamın dışında bırakılamaz. Bu yüzden artık biraz da başkalarına bırakmak gerekiyor. Yanlış anlaşılmasın, elbette kazanmak için oynuyor."

LeBron'un kariyerinin bu aşamasında Philadelphia'yı tercih etmesine de değinen Paul, 41 yaşındaki yıldızın kararının mirasını güçlendirme arayışından kaynaklanmadığını ifade etti:

"Elbette Philadelphia'ya gitme kararını verdi. Ancak bunun mirasıyla çok daha az ilgisi olduğunu düşünüyorum. Onun mirası zaten oluşturuldu. Miras açısından kendisini farklı bir noktaya taşıyabilmek için kazanması gereken bazı oyuncular var.

"Kazanmak istersiniz ama bu onun mirasını etkilemez. Zaten hangi kısmını etkileyebilir ki?"

Paul'ün sözlerinde öne çıkan nokta, LeBron'un bir şampiyonluk daha istemesiyle, buna kariyerini doğrulamak adına ihtiyaç duyması arasındaki ayrım oldu.

LeBron kariyerinde dört NBA şampiyonluğu, dört Finaller MVP'si ve dört normal sezon MVP'si kazanarak lig tarihinin en başarılı oyuncularından biri haline geldi. Yıldız oyuncunun zirve dönemindeki performansının yanı sıra, 20 yılı aşkın süredir üst düzey basketbol oynamayı sürdürmesi de kariyerinin en dikkat çekici unsurlarından biri oldu.

Paul daha önce de LeBron'un 76ers'ı tercih etmesinin "yüzük kovaladığı" anlamına geldiği yönündeki yorumları reddetmiş, yıldız oyuncunun kariyerinin son dönemini kendi istediği şekilde yönlendirme hakkına sahip olduğunu savunmuştu.

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