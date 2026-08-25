Fenerbahçe, UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanþýnda yarýn Fransa'nýn Olimpik Lyon takýmýyla deplasmanda karþý karþýya gelecek. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Groupama Stadý'nda oynanacak karþýlaþma, TSÝ 22.00'de baþlayacak. Müsabakayý, Ýtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardýmcýlýklarýný ayný ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karþýlaþmanýn dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak.
Eþleþmenin ilk karþýlaþmasýnda Kadýköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayý kazanarak UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýna katýlmayý hedefliyor.
Tur ihtimalleri
Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldýðý rakibini normal sürede yenmesi durumunda adýný UEFA Þampiyonlar Ligi'ne yazdýracak.
Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceði eþleþmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eþitliðin bozulmamasý halinde seri penaltý atýþlarý, turu geçen tarafý belirleyecek.
4 eksik
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karþýsýnda 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarý-lacivertlilerde sakatlýklarý bulunan Mert Günok, Çaðlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yaný sýra kafa travmasý geçiren Kerem Aktürkoðlu, müsabakada forma giyemeyecek.
Muhtemel 11
Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karþýsýnda muhtemel 11'i þöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Ýsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.
Eþleþmenin ilk karþýlaþmasýnda Kadýköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayý kazanarak UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýna katýlmayý hedefliyor.
Tur ihtimalleri
Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldýðý rakibini normal sürede yenmesi durumunda adýný UEFA Þampiyonlar Ligi'ne yazdýracak.
Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceði eþleþmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eþitliðin bozulmamasý halinde seri penaltý atýþlarý, turu geçen tarafý belirleyecek.
4 eksik
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karþýsýnda 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarý-lacivertlilerde sakatlýklarý bulunan Mert Günok, Çaðlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yaný sýra kafa travmasý geçiren Kerem Aktürkoðlu, müsabakada forma giyemeyecek.
Muhtemel 11
Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karþýsýnda muhtemel 11'i þöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Ýsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.